◆盤勢分析

1. 美國聯準會開始為期兩天的貨幣政策會議，美國和歐盟於週二的美歐峰會上就波音和空中巴士飛機補貼問題達成休戰協議，美國 5 月 PPI 年增率報 6.6％，市場預期值為 6.2%。週二美股下跌，跌幅介於 0.20 至 0.90％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）均線：支撐為 17,700 點至 17,100 點，壓力為 17,500 點至 17,600 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 203 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：週三為台指期結算日，觀察台股指數是否能守穩在季線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、預期 6 月營收靓且第二季財報優、下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5.2317 鴻海集團衝刺電動車布局又有新動作，昨（15）日宣布透過子公司鴻揚創投斥資 9.95 億元，參與太陽能導電漿暨新能源材料商 3691 碩禾私募，取得碩禾 10.54% 股權，成為碩禾第二大股東，未來雙方將攜手開發電動車電池材料，強化關鍵零組件領域，搶攻全球電動車市場。鴻海集團此次是以每股 124.4 元，取得碩禾私募普通股 800 萬股，以碩禾昨天收盤價 160 元計算，折價約 22.2%。

6. 蘋果宣布旗下 Beats 耳機品牌推出新款真無線（TWS）降噪入耳式耳機 Beats Studio Buds，傳出採用 6558 興能高的電池，與蘋果自家的 AirPods 做出區隔，主打以較低價位、搶攻非蘋用戶穿戴式產品市場。業界看好，新款耳機可望熱銷，助攻 6558 興能高、2392 正崴、4915 致伸、2436 偉詮電等協力廠旺季出貨。

7. 雲端、資料中心需求穩健提升，帶動伺服器出貨持續看漲，需求推升下，相關 PCB 供應鏈近期營收受益，市場預期伺服器產業持續有動能，且新平台推出後逐季增量，也看好第三季放量可期，將有助於 PCB 業者如銅箔、銅箔基板、伺服器用板等供應商業績成長。伺服器板供應鏈如 PCB 廠健鼎（3044）、瀚宇博（5469）、博智（8155）、金像電（2368）；銅箔廠金居（8358）；CCL 廠台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）。

8. 中鋼（2002）昨（15）日開出「穩定物價盤」，7 月新價熱、冷軋全面持平，終結連續 12 個月漲勢；季盤則上漲 4.1%。盤價公布後用鋼產業獲利空間擴大，鋼鐵股全面受惠，鋼市榮景可望走得更長更遠，類股中長期投資潛力大增。

9. 老牌輪胎大廠泰豐（2102）經營權之爭愈演愈烈，面對市場派來勢洶洶，公司派昨（15）日宣布，董事會通過旗下中壢廠全面停止生產，並且大量解僱員工，同時要公開標售泰豐 100% 持股子公司泰誠開發與泰鑫建設兩筆市價總計超過百億元的土地。

