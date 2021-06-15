台積電衝鋒、貨櫃三雄噴漲停 台股漲157點收17371點

美股那斯達克指數周一持續攻高，台股今 (15) 日一甩端午節後變盤疑慮，在晶圓雙雄、航海王領軍下，上漲逾百點，站上 17300 點關卡，被動元件及台積電相關供應鏈均表現凌厲，終場指數上漲 157.77 點，收在 17371.29 點，創 4 月底以來的新高，成交值 4331.07 億元。

晶圓代工廠龍頭台積電將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利，今日在買盤積極湧入卡位下，漲逾 1%，衝上 609 元，攀上 1 個多月新高，相關供應鏈同步走揚，包括創意、弘塑、光罩、漢唐、家登、精材等多檔，均獲得多頭青睞，其中弘塑最高來到 409.5 元，創近 5 個月來新高。

電子權值股吸引買盤進駐，聯電勁揚逾 3%，收在 53.7 元；台達電、聯發科、廣達、矽力 - KY 等也都表現不俗。值得注意的是，緯創集團旗下雲端伺服器大廠緯穎，一度衝上漲停價 1050 元，首次躋身台股千金俱樂部，終場則收 992 元。

被動元件迎接第三季旺季，營運可望再上一層樓，龍頭廠國巨今日盤中漲幅超過 5%，最高來到 525 元，領漲被動元件族群，包含華新科、凱美、奇力新、大毅、禾伸堂等，股價同步走強。

由於中國深圳鹽田港壅塞，帶動運價續揚，航海王今日延續多頭氣勢，陽明、長榮、萬海三雄全面攻上漲停板，台驊投控、正德、中櫃也氣勢如虹，同步亮燈漲停，整體運輸類股成交比重占近 4 成。