〈台股盤中〉航海王揚帆+晶圓雙雄領漲 大漲近150點重回17300點

台股今 (15) 日未上演端午節後變盤，由晶圓雙雄、航海王領漲，高價電子權值股聯發科、矽力 - KY 也同樣走強，指數重回 17300 點關卡，開高走高，盤中最高大漲近 150 點，預估今日成交量約 4800 億元。

電子權值股今日由晶圓雙雄領漲，受惠漲價題材，台積電上漲超過 0.8%，最高站上 609 元，聯電漲幅最高超過 4%；聯發科及同為 IC 設計高價股的矽力 - KY，漲幅均超過 1%；台達電、廣達、聯詠也都站穩盤上；緯穎也衝上漲停價 1050 元，首次躋身台股千金俱樂部。

在第三季代工價格漲幅可望達 3 成帶動下，除晶圓雙雄走強外，族群同步勁揚，漢磊強攻漲停，世界大漲近半根停板，力積電漲幅超過 3%。

PCB、被動元件族群持續吸引資金回流，國巨漲逾半根停板，蜜忘實、華新科漲幅也都超過 4%；PCB 族群的台光電、高技、松上也上漲逾 3%。

海運業第三季可望旺上加旺，航海王延續多頭氣勢，台驊投控、萬海、正德強攻漲停，四維航、長榮、陽明同步飆漲逾 6%，中櫃也漲逾半根停板，海運股成交比重高達 5 成。

受到美國 FDA 恐不再審查新冠疫苗緊急使用授權 (EUA)，高端疫苗今日股價劇烈震盪，早盤跳空漲停後，賣壓出籠，盤中摜壓至跌停價，隨後又拉回翻紅。

法人指出，台股未上演端午節後變盤走勢，且外資維持偏多操作，有利台股上攻，加上台股基本面仍佳，又有投信作帳行情，若美國聯準會未討論量化寬鬆 (QE) 政策縮減時程，台股短線震盪後，仍可望持續向上。