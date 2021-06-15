【日盛投顧】守穩季線仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 週三將進行台指期結算，週二台股開平高走高震盪，最高點 17,371 點創本波反彈新高，最低點守穩 5 日線（17,157 點）、10 日線（17,159 點）、月線（16,817 點）、季線（16,766 點）、半年線（16,116 點）及年線（14,456 點），終場指數上漲 157.77 點，漲幅 0.92%，收在 17,371.29 點，06/15 高點 1,7371 點已滿足 17,709 點修正至 15,159 點的反彈係數 0.8 逼近 0.9。成交金額為 4,359.50 億元，大於 5 日均量（4,030 億元）略小於 20 日均量（4,450 億元）。三大法人合計買超 146.50 億元：外資買超 142.86 億元、投信賣超 13.56 億元、自營商買超 17.20 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為 17,700 點至 17,100 點，壓力為 17,500 點至 17,600 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（83）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 1.04%，收在 208.74 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 203 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股短線高檔偏多震盪，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 6 月營收? 且第二季財報優、下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

半導體、PCB、電動車、運輸為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓測試 6683 雍智、6223 旺矽、晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、6643M31、6533 晶心科等。

2.PCB：載板需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居、4989 榮科等上游近期供需相對吃緊，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 等將受惠汽車相關應用。

3. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、PCB4958 臻鼎 - KY、汽車相關檢測 2360 致茂、3289 宜特、充電椿 2308 台達電、影像感測器 6271 同欣電等長線將相對受惠。

4. 宅經濟：疫情影響，宅經濟需求上升，網購 8044 網家、8454 富邦媒、物流 2642 宅配通、3C 通路 2347 聯強、2430 燦坤、電競 3515 華擎、2376 技嘉、2377 微星、NB 相關 2353 宏碁、2357 華碩、2382 廣達、遊戲 3293 鈊象、5478 智冠、6180 橘子等逆勢受惠。

5. 運輸：航空貨運吃緊，2610 華航、2618 長榮航需求旺；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

6. 防疫：外媒報導美國食品藥物管理局（FDA）可能將拒絕審查和處理任何有關新冠疫苗針對緊急使用授權（EUA）的請求，恐將影響我國國產疫苗與國際接軌，6547 高端疫苗、6589 台康生技、4105 東洋、3176 基亞、1760 寶齡富錦等週二受報導波及而波動劇烈。