疫情干擾 蘋果供應鏈增加中國出貨比重

因應美中貿易戰，及成本考量，蘋果漸漸將供應鏈移出中國本土，轉向東南亞與印度等地，以減少中國製造比重，但受到新冠疫情的影響，蘋果的計劃恐被迫減緩。

美中貿易戰所引發的連鎖反應，歐美各國對於中國的戒心來到前所未有的高度，使得在中國擁有龐大供應鏈的蘋果開始降低中國製零組件的比重，並提升東南亞、印度等地供應比重。

另一方面就是成本考量，中國製的成本不斷提升，iPhone 硬體毛利率從 2009 年最高的 74% 一路下滑至 2018 年的 60%。反映出中國的人力成本、零組件成本持續上漲，為蘋果帶來龐大的成本壓力。

為了降低生產成本，蘋果聯合主要組裝廠向生產成本更低的印度、越南轉移。2017 年，富士康就在印度為蘋果生產更低成本的 iPhone SE，為蘋果在印度的拓展建立灘頭堡。

而蘋果策略也顯示出成效，硬體毛利率有明顯的回升，iPhone 12 毛利率重新站回 70%。

嚐到甜頭的蘋果更積極說服供應鏈將工廠向印度、越南轉移。立訊、歌爾、藍思科技、富士康等已經在越南設廠，其中越南立訊、越南歌爾為蘋果代工 AirPods Pro、AirPods Studio，而越南富士康去年底斥資 2.7 億美元在越南成立新公司，計劃為蘋果生產 iPad 和 MacBook。

(圖片: AFP)

不過受到新冠疫情影響，蘋果產業鏈朝向印度、東南亞設廠出現阻力，再加上文化衝突、工廠暴亂等都為這些供應鏈帶來前所未有的衝擊。

在疫情影響下，富士康印度工廠的 iPhone 產能曾一度減半。同樣，疫情也衝擊越南蘋果供應鏈，由於越南疫情持續惡化，越南富士康、立訊精密等部份工廠也被迫停工。

文化方面的差異，例如印度是英語系國家，宗教色彩濃厚，民眾生活與宗教息息相關，基本上不接受加班，不少企業移轉至印度都出現水土不服。如果企業管理不善，甚至出現種族衝突或暴動。

因此在種種因素影響下，蘋果為保障出貨順暢，今年 iPhone 新機中國製的比重又再度提升。

在美中關係的不確定性，以及成本考量下，蘋果供應鏈增加印度製及東南亞製的大趨勢不會改變，但在疫情影響下短期內這個成長幅度將會下滑。

