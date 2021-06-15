〈陸港盤後〉科技類股上漲不敵賣壓 上證失守3600點下挫1%

美股在端午長假期間表現亮眼，部份指數創新高，不過對 A 股的激勵有限。周二 (15 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，而在開盤後不久三大指數均反轉向下。中國放話打壓房價漲幅，加上在 FOMC 利率會議結束前，投資人積極加碼意願不足，均是拖累指數的因素。

上證更跌破連續兩周保持在 3600 點之上的支撐點位，且 A 股逾 2900 檔個股收黑。不過，科創 50 指數逆市上揚，盤中甚至一度大漲逾 2%，科技類股成為盤中少數亮點。

今日滬深兩市成交金額仍突破兆元人民幣水準，達人民幣 1 兆元，較前一個交易日減少 11%。

港股方面，受到美股上漲的帶動，港股早盤開高，但受到 A 股下滑的拖累，港股反轉下挫，恒指最多曾一度大跌近 400 點。不過科技類股表現相對抗跌，兩大權值股騰訊 (700-HK) 與阿里巴巴 (9988-HK) 拉抬指數縮小跌幅。

此外，科技類股中，手機零組件概念表現強勢，舜宇光學 (2382-HK) 大漲 4.3%、比亞迪電子 (285-HK) 上漲 1.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.92%，報 3556.56 點；科創 50 指數上漲 0.83%，報 1448.2 點；深證成指下挫 0.86%，報 14673.34 點；創業板指下滑 1.1%，報 3262.19 點。。

恒生指數下滑 0.71%，報 28638.53 點、恒生科技指數下跌 0.38%，報 7961.02 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 51.54 億元，其中滬股通賣超人民幣 56.08 億元，深股通買超人民幣 4.54 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市震盪下滑，上證跌破 20 日均線，向下尋求支撐。近期需要關注上證是否會跌穿 5 月 25 日那根長紅棒。如果指數持續探底，不排除市場再度轉弱的可能性。本周市場重要大事為 FOMC 會議，大多市場資金在等待 FOMC 會後聲明。針對中國物價問題，國泰君安認為中國 PPI 雖然超出預期大漲，但今年 PPI 年高點已現，市場對於中國通膨的擔憂可能將暫時告一個段落。

