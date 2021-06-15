防堵Delta變種病毒蔓延 英國全面解封計畫延後至7月中旬

由於印度的 Delta 變種病毒正在英國快速蔓延，英國首相強生 (Boris Johnson) 周一 (14 日) 宣布英國最終階段全面解封計畫將延後一個月才能實施。

英國政府宣布，原定 6 月 21 日免戴口罩、開放室內外聚會以及重啟夜店等類似場所的計畫，將延後至 7 月 19 日實施，目前聚會仍僅限室內 6 人，室外 30 人。

強生於記者會上表示，稍作等待再重啟才是明智之舉，他說 ：「根據目前情況以及可觀察的證據來看，我相信我們不會需要超過四個星期。」

英國公衛防護局 (HPA) 最新數據表明，英國目前 Delta 變種病毒新增確診案例達 42323 例，較上周增加 240%，蔓延速度是 1 月以來的最快。

英國已接種超過 7000 萬劑疫苗，全國大約 80% 地區民眾至少都已接種一劑，然而，HPA 5 月下旬發表的一篇報告顯示，輝瑞和阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗注射一次疫苗後對 Delta 病毒的保護力僅 33%。

不過，周一新數據也顯示，在注射第二劑後，防護力會大幅好轉，HPA 表示，接種兩劑輝瑞疫苗後對住院患者效力為 96%，而 AZ 疫苗的效力則為 92%。

強生表示，疫苗接種計畫將再次加快腳步進行，現在 40 歲以上的民眾有望提前接種第二劑。

英國的解封計畫在 5 月 17 日實施至第三階段，重啟室內娛樂場所、國內、國際旅行，前三階段都按計劃實行。預計七月中旬實施的第四階段，將取消所有社會接觸的法律限制。

儘管最終階段延後但並未影響英國市場信心， AJ Bell 投資經理 Russ Mould 表示：「觀光、餐飲與娛樂業者可能會因重啟延遲而受到影響，但市場似乎並不太擔心此風險，部份原因在於延後時程較短。」

凱投宏觀公司英國經濟學家 Paul Dales 也認為，延後一個月並不會因此阻礙經濟復甦。