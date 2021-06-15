〈能源盤後〉需求面臨供給成長挑戰 原油觸及2年高點後持穩

原油在上周觸及兩年多來高點後，周一 (14 日) 表現持平，受到美國原油產量增加以及英國 Delta 病毒傳播延後重啟影響，減弱市場對需求成長、供給趨緊樂觀的預期。

美國能源情報署 (EIA) 上周預測，占美國產量三分之二以上的頁岩油 7 月每日產量將增加 3.8 萬桶，達到約 780 萬桶。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，儘管高疫苗接種率促使需求形成正向動能，有助推升油價，但 EIA 報告顯示此動能仍面臨供給方面的挑戰。

此外，由於傳染力更強的 Delta 變異病毒在英國快速傳播，英國周一宣布將大多數解封計畫延後一個月，將干擾短期原油需求強勁、供給處於低檔的市場預期。

受 EIA 預測影響，7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3 美分或 0.04%，收每桶 70.88 美元，近月原油期貨價格漲勢止步，該合約上周五觸及 2018 年 10 月高點。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 17 美分或 0.3%，收每桶 72.86 美元，是 2019 年 4 月以來最佳表現。

不過，德國商業銀行分析師 Eugen Weinberg 認為，金融市場正面情緒、主要能源機構對未來原油需求的樂觀展望，本質上仍推動原油價格走多。

國際能源署 (IEA) 上周五的月度報告提振市場情緒，該機構預計今年原油需求將上升，明年則以更快的速度成長，2022 年底時需求水準將達到每日 1.006 億桶，並敦促 OPEC+ 應增加產量以滿足需求。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，由於民眾傾向減少使用大眾交通工具並以汽車代步，美國、加拿大的汽車使用逐漸恢復到疫情前的水準，而在英國則已完全恢復，這可能會使汽油需求增加。

不過，Hewson 認為汽油需求一定程度上仍會被航空燃料的需求低檔所抵消，因為航空旅行需求仍未完全復甦。另一方面，Hewson 示警解除伊朗核制裁的消息很可能對油價構成不利影響。

伊朗核協議談判中的歐盟代表 Alain Matton 上周六表示，談判正在取得進展，但談判非常激烈，且仍有許多問題存在，包括如何實施等。

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