IEA：全球原油需求一年內有望回歸至疫情前水準

國際能源總署 (IEA) 周二 (1 日) 表示，全球石油需求有望在一年內反彈至疫情爆發前的水平，經濟復甦的速度較先前的預期還要快。

IEA 執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 接受彭博採訪時表示：「目前美國、中國和歐洲經濟正在『強勁』復甦，接下來約一年的石油需求很可能會回到疫情前的水平。」

這與 IEA 的先前經濟展望略有不同，該組織在 3 月的中期報告表示，全球石油消費力要到 2023 年才能恢復到過去的水平。去年受到新冠肺炎衝擊，各國實施封鎖、飛機停飛和企業重創導致經濟損失，全球石油消費量每日減少近 900 萬桶，下滑幅度約為 9%，創下歷史紀錄。

IEA 在 5 月的展望報告中估計，需求已恢復至疫情前約 94% 水準，不過航空業石油需求仍疲軟，並警告消費前景仍然脆弱。

另一方面，隨著封鎖措施的鬆綁和民眾開始旅遊，IEA 警告今年下半年全球石油市場將出現供應短缺。比羅爾說，除非石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 恢復疫情期間停產的石油產量，否則布蘭特原油將進一步攀升，該油價在周二突破每桶 70 美元。

比羅爾表示，在 OPEC+ 沒有正式改變政策的情況下，當美國、中國和歐洲經濟強勁增長，石油需求和供給的差距將不斷擴大，這會對價格帶來進一步上漲壓力。

OPEC + 決議保持原定生產計畫，維持當前逐步限產步調，並於 7 月增產。稍早華爾街日報 (WSJ) 引述消息人士報導，OPEC+ 預測下半年石油需求將每天增加 600 萬桶，同意自 7 月開始每日增加約 45 萬桶的產量，而沙烏地阿拉伯同意繼續放鬆單方面每天減產 100 萬桶石油的政策。

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