WSJ：OPEC+同意7月起每日增產45萬桶原油 

《華爾街日報》週二 (1 日) 引述消息人士報導，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 同意取消新冠疫情以來大幅減產的行動，計劃的從下個月開始每日增加約 45 萬桶的產量

消息人士指出，全球經濟復甦提振對原油和其他各種原物料的需求，OPEC+ 將按計畫同意在 7 月份起將石油產量增加每日 45 萬桶。

消息人士還提到，沙烏地阿拉伯同意繼續放鬆單方面每天減產 100 萬桶石油的政策。

與此同時沙烏地阿拉伯石油大臣也表示，OPEC + 仍然致力於履行 2020 年 4 月份達成的協議，而 5 月沙國原油產量為每日 848.2 萬桶。

週二受此消息影響，台北時間晚間 11 時 10 許，8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.6%，暫報每桶 71.16 美元，有望創下 2019 年 5 月以來的最高收盤價。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.56%，暫報每桶 68.68 美元，觸及 2018 年 10 月以來的最高水平。今年以來，油價已上漲逾 30%。

週一 OPEC 代表稱，OPEC+ 預測，下半年石油需求將每天增加 600 萬桶，預測到 7 月底，全球石油庫存將低於 2015-2019 年期間的五年平均水平。

華爾街分析師預計 OPEC+ 將保持產量穩定。高盛大宗商品研究全球主管 Jeffrey Currie 認為背後的更大問題是，OPEC+ 如何與伊朗打交道？若恢復伊朗核協議談判有所進展，可能會導致未來幾個月全球市場上出現更多石油，進而限制漲幅。

Jeffrey Currie 認為，現在給出伊朗的具體數字還為時過早，最好結果是，OPEC+ 願意抵消伊朗任何增油的情況，這可能會是本次會議帶來的驚喜。