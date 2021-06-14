〈觀察〉筆電品牌廠力穩出貨 戰線延伸向供應鏈搶料

新冠疫情打亂全球供應鏈，面對疫情帶動的筆電需求，各品牌廠力求出貨穩定，打破過往傳統，向上與組裝廠合力追料，包含惠普 (HP-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 等今年以來動作頻頻，讓供應鏈布局，成各品牌廠搶市占外的新戰場。

疫情推升了在家商機，筆電強勁需求更反映在品牌廠業績表現，不只惠普、戴爾 (DELL-US) 財報均優於市場預期，聯想今年第 1 季也創下歷史新高紀錄，雙 A 宏碁、華碩首季也則各自改寫十年新高、歷史同期最佳。

訂單樂觀背後，面對零組件供給從去年吃緊至今，各品牌廠都認知「得料件、得產能、得天下」，卯足全力向上顧料，其中，惠普執行長羅爾斯 (Enrique Lores) 今年 3 月更親自來台向顧料兼催貨。

台廠方面，宏碁共同執行長高樹國也指出，另一位共同執行長黃資婷半夜寫信向仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗彬追料，4 月時宏碁更砸近 15 億元，入股驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) ，顧料意味濃厚，華碩則強調，一直與供應鏈保持良好合作關係，搶料大戰如火如荼上演。

電子五哥近期也證實，去年以來品牌廠確實更積極向上游追料，過去部分零組件是由品牌廠自行採購，再交由代工廠組裝，今年以來品牌廠拿料遇上困難，乾脆拜託代工廠就近向供應鏈拿料，並給予同等互惠條件，力求穩定供貨。

近期亞洲疫情再度爆發，台灣、越南、泰國、馬來西亞等地均有電子科技大廠員工出現染疫狀況，恐讓半導體與電子零組件供應鏈吃緊狀況更加嚴峻，搶料大戰勢必會再擴大。

需求面來看，今年全球筆電需求仍將維持相對高檔，不光遠距需求爆發，在各國教育專案陸續釋出下，全球筆電出貨可望連兩年衝破 2 億台大關，今年全年出貨可望上看 2.17 億台、年增 8.6%，再度改寫歷史新高。