Q2全球筆電估季增近1成 台組裝廠受惠

受惠教育、電競巿場需求維持強勁，加上零組件吃緊導致出貨遞延效應，研調機構 DIGITIMES Research 統計，首季筆電出貨僅較去年第 4 季季減約 8.7%，優於預期，出貨量達逾 5750 萬台，估第 2 季在教育標案帶動下，全球筆電出貨將上看 6200 萬台，季增近 1 成，台組裝代工廠可望同步受惠。

DIGITIMES Research 表示，第 2 季進入教育標案旺季，加上商務、消費巿場也有新需求刺激，整體需求高於首季，雖然缺料問題未見改善，但品牌仍以旺季規格全力拉貨衝刺，估全球筆電出貨將季增 1 成，再度突破 6200 萬台。

品牌廠也普遍上修第 2 季出貨預期，龍頭大廠惠普 (HP-US) 持續衝刺教育 Chromebook 出貨，估第 2 季出貨量將季增 150 萬台，戴爾 (DELL-US) 則看好北美教育標案、辦公室重啟商機，估出貨量將季增 180 萬台，聯想則因日本 GIGA School 教育標案進入尾聲，估出貨量僅季增 35 萬台。

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 同樣衝刺電競筆電、Chromebook 出貨，第 2 季出貨都將季增雙位數，季增近 70、90 萬台，蘋果 (APPL-US) 本季則將出貨重點放在 iPad Pro、iMac 新品上，出貨成長放緩。

代工廠方面，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 均看好筆電動能延續，4 月筆電也分別出貨 610 萬台、440 萬台，維持旺季水準，DIGITIMES Research 則預期緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 將受惠美系與台系客戶大單，出貨占比將較首季提升。