筆電需求升溫 今年台灣PC市場維持正成長

國內疫情升溫，推升筆電等個人電腦產品需求爆發，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 第 2 季營運動能升溫，近期更加緊趕工出貨，市調機構 IDC 也公布台灣個人電腦市場統計結果，雖然零組件仍吃緊，但在遠距商機、疫情推升下，今年台灣個人電腦市場可望維持正成長，出貨量年增 1.1%。

IDC 統計第 1 季台灣桌上型、筆電、工作站等個人電腦市場出貨量達約 60.1 萬台，年增 8.3%，其中，筆電出貨量季增 16.9%、年增 22.5%，主因是部分產品遞延出貨挹注。

展望本季，IDC 指出，5 月國內疫情升溫，讓遠距辦公、遠距教學需求再度爆發，但受缺料、庫存影響，估第 2 季出貨將年減 3.5%，但台廠華碩、宏碁在出貨調配彈性較高，出貨可望受惠、保持成長，也預期全年在遠距商機延續下，台灣個人電腦出貨量將保持正成長，年增 1.1%。

在行動趨勢帶動下，IDC 分析，台灣市場中，筆電在整體個人電腦出貨比重達到 52.3%，再創近兩年新高，桌上型電腦則呈現小幅下滑，比重跌破 5 成，年減 5.4 個百分點。

受國內疫情升溫，宏碁、華碩旗下通路庫存迅速銷售完畢，各類居家上班、遠距教學電腦設備需求量呈現數倍成長，宏碁就指出，5 月中旬疫情爆發後引爆筆電周銷售量較過往平均增加 3-5 倍，也進一步推出萬元機種，力求滿足市場需求。