台積電揮軍北上 半導體IC、PCB唱旺六月天？

萬寶投顧陳子榕指出，觀察貨櫃航運的 SCFI 指數目前仍持續走高，但航運族群成交比重已經回到 25％，鋼鐵成交比重也降到 4％，除了因為先前已經大漲一波的原因，傳產族群最近也面臨大陸的價格干預，包括鐵礦砂、鋼、銅等業者都被嚴厲警告不可哄抬價格，而面對即將到來夏天的高用電，大陸政府還打算對動力煤價格設定上限，大陸政府的干預多少造成商品市場價格的壓抑和不安。

反觀台股的電子族群成交比重卻悄悄回到 5 成以上，外資與投信買超前十大也以電子股居多，雖然疫苗施打逐漸普及，但新變種病毒的不確定性仍使得宅經濟商機持續發酵，物聯商機正夯。

全球 IC 設計大廠高通 (Qualcomm) 近日一口氣推出 7 款強大尖端物聯網晶片，應用範圍橫跨醫療、物流管理、運輸倉儲、數位看板、相機、工業用掌上型裝置等等，目標是幫助全球各產業數位轉型，擴大整個物聯網生態系的支持。高通來勢洶洶的新品，預料供應鏈台積電 (2330-TW)、日月光投控(3711-TW) 都可望受惠。

台積電股價已經整理很長一段時間，週五站穩 600 元關卡，三大法人週四 (6/10) 同步站在買方；日月光則受惠遠端、車用需求增溫，去年第四季開始打線封裝、覆晶封裝、晶圓級封裝 (WLP) 等稼動率全部滿載，多次調漲價格，由於產品仍然供不應求，第三季打線封裝價格可望再調漲 5～10％。日月光股價在 4 月底衝上歷史新高 124 元之後，法人從 5 月底開始也持續買進，待成交量再放大，股價仍有空間。

另外，石英元件廠晶技 (3042-TW) 第一季繳出單季新高 2.04 元的好成績，晶技今年也上調資本支出 52％，增加至 25.9 億元，持續投入擴增產能，預計今年全年擴產 15～20％，訂單能見度達第四季。

此外，相關供應鏈還包括 IC 封測欣銓 (3264-TW)、載板廠景碩(3189-TW)、PA 龍頭廠穩懋(3105-TW)、IC 射頻廠立積(4968-TW)、網通廠啟碁(6285-TW)、智易(3596-TW) 等都是可以留意的對象。

相關電子族群最近跟大家分享很多，包括印刷電路廠金像電 (2368-TW)6/3(上週四) 才推薦，股價就漲幅 10％，後市持續看好；IC 廠茂達(6138-TW)5/20 和大家分享後，股價持續走揚，從 121 元漲到 155 元，大漲 34 元，漲幅 28％，持續偏多。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上處於整理階段，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局時要有耐心，接下來我仍會持續用籌碼追蹤，跟大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己持續成為贏家。請參考 5/20 < 聯準會討論縮減 QE 投資人準備好了嗎？>。

旺矽 (6223-TW)5 月營收 5.44 億元，月增 11.56％，年增 7.29％，創同期新高；CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡) 占營收比約 6 成，稼動率皆維持高檔，CPC 交期已拉長至 10 週，VPC 則打入 NVIDIA、聯發科供應鏈，目前每個月產能約 100 萬針，持續積極擴產；新開發 MEMS(微機電)探針卡預計第三季出貨驗證，下半年可望貢獻營收。

智原 (3035-TW)5 月營收 5.6 億元，年增 29.47％；第一季營收 15.35 億元，季增 7.33％，其中以 ASIC 占比 60.2％最高，其次 NRE 占比 22.4％，季增 35.55％，後續將逐步認列；受惠中國大陸 5G、網通需求顯現，以及 ASIC 持續成長，第二季接單強勁，全年新案挹注業績估達 5 成；最新產品攜手聯電 28HPC + 製程的 16Gbps 可編程 SerDes 解決方案，效能上更滿足市場需求。

金像電 (2368-TW) 為印刷電路板廠商，第一季獲利表現優於預期，第一季營收 57.89 億元，毛利率 22.83％，稅後獲利 5.95 億元，EPS 1.1 元；金像電營運成長動能主要來自遠距商機續航，筆電、伺服器的需求今年來都持續升溫，帶動相關用板出貨成長。看好後續伺服器、網通、筆電三項產品前景可期，估 2021 年 EPS 上看 5 元以上，目標價可望挑戰 80 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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