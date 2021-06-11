我車輛前5月出口值53.2億美元 電動腳踏車創同期新高

受美中貿易戰與新冠肺炎影響，我車輛近六年出口值都在 100 億美元上下，今年前 5 月出口值也有 53.2 億美元、年增幅逾 4 成，其中電動腳踏車在環保意識抬頭下，出口值持續攀升，前 5 月出口值 5.5 億美元，創歷年同期新高。

根據財政部統計處發布的統計通報，我車輛出口在 103 年衝上 104.1 億美元高點後，近 6 年出口平均值都在 100 億美元上下，隨著疫苗施打、歐美國家陸續解封，今年前 5 月車輛出口值更達 53.2 億美元，較去年同期增加 41.2%。

以貨品類別觀察，包括小客車及車輛零件，從 104 年起需求走弱，出口多呈衰退；非動力腳踏車因近年全球經濟放緩及共享單車熱潮影響出口表現；電動腳踏車隨環保意識抬頭及美中貿易戰轉單效應，出口值一路攀升，前 5 月出口 5.5 億美元更超越非動力腳踏車，創歷年同期新高。

財政部表示，(機器) 腳踏車零件則一向具備外銷優勢，加計 (機器) 腳踏車與其零件後，出口比重已在 107 年突破 5 成，前 5 月再進一步擴增至 56.5%，突顯其在車輛相關貨品外銷之主力地位。

出口地區部分，我小客車出口主要以中東為主，103 年占比高達 85%，但受國際油價遽跌、中東景氣轉緩影響，對我小客車需求也隨之大減，前 5 月外銷中東比重萎縮至 43%，對美則因輸出全地形車 (沙灘車) 劇增，占比提高為 17.2%。

至於車輛零件出口則以美國為大宗，占比逾 5 成、歐洲則 16% 居次；非動力及電動腳踏車出口集中於歐洲及美國市場，在疫情帶動需求下，今年前 5 月銷美雙雙大幅成長，非動力腳踏車占比升至 39.3% 超越歐洲。

另外，電動腳踏車占比也提高至 24.6%，(機器) 腳踏車之零附件以對歐洲、美國及東協出口為主，前 5 月分別占 53.6%、14.0% 及 12.0%，產品中以車架成長最為顯著。

