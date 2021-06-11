〈台股盤後〉電子+航運雙頭進擊 大盤收漲54點

台股今 (11) 日在半導體及航運類股奮力合擊之下，台股指數收漲 54.3 點或 0.32%，報 17213.52 點，市場成交值為 4077.68 億元，盤中以台積電 (2330-TW) 表現最為突出，收盤報 602 元，站上 600 元大關。

台股集中市場今天早盤以 17200.45 點開出，最高 17278.55 點，最低 17193.61 點，終場大盤收漲 54.3 點或 0.32%，收盤指數報 17213.52 點，市場成交值為 4077.68 億元。

今天盤面焦點在高端疫苗，受惠二期臨床試驗解盲完成，股價跳空漲停，以 275.5 元一價到底，同時，台積電第一季盈餘每股配發 2.75 元現金激勵，收盤價報 602 元，站穩 600 元大關，股價上漲 3 元或 0.5%。

台積電股價穩步走高，也激勵智原、晶心科、九暘等 IC 設計族群股價攻堅，航運股包括萬海、四維航同樣也是漲停作收。

另外，光學元件股包括先進光 (3362-TW) 及佳凌 (4976-TW) ，同樣也有強勢表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在目前的位階面臨不小賣壓，投資人觀望端午連續假期，造成市場成交量明顯萎縮。

在台股其他權值股表現上，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 0.33%，收盤價報 3060 元，鴻海 (2317-TW) 收盤價報 113.5 元，漲幅達 2.71%。

匯市方面，台股今日走高，匯市見外資匯入，帶動股匯齊揚，台幣早盤強升 1.04 角至 27.600 元暫收。