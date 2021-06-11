餐飲業營收腰斬 新創iCHEF推外帶平台拚月底5000家餐廳加入

國內疫情升溫，衝擊餐飲業 5 月營運近乎腰斬，新創公司 iCHEF 共同創辦人程開佑今 (11) 日表示，統計餐飲業業績相比 4 月僅剩 4 成，為協助餐飲業共度難關，宣布推出美食安心外帶平台，提供防疫、外帶資訊，目前已有 3000 家餐廳上線，力拚 6 月底前達到 5000 家餐廳，協助業者共度難關。

程開佑表示，由於疫情三級警戒，餐廳全面停止內用，連過往現場外帶訂單也衰退近七成，雖然餐飲業者積極拓過線上外帶外送服務，提升近五成訂單，但仍無法補足整體營運衰退，因此希望透過建立「安心找外帶」平台，協助業者防疫並增加訂單。

程開佑進一步指出，平台將彙整上千家餐廳、載明安心防疫相關資訊，同時整合 Google 地圖，讓消費者可透過定位找到鄰近可外帶店家、訂單、預約取餐，目前已有 3000 家餐廳上線，6 月底則可望涵蓋全台超過 5000 家餐廳。

iCHEF 今也公布《紓困政策意見調查》顯示，三級警戒至今自主歇業的店家，有逾 5 成店家將在 7 月重新營業，同時僅有 2 成店家規劃資遣員工，不過對於疫情衝擊時間，業者普遍認為到 10、11 月時才能回復正常營運，同時也有 78% 餐廳業者表示將申請政府紓困 4.0 相關方案。