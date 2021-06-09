蘋果首款支援5G iPad Pro上市 電信三雄祭資費吸客

蘋果首款支援 5G 的 iPad Pro 登台上市，電信三雄今 (9) 日宣布即日起開賣新機，並端出資費吸客，搶攻居家辦公、遠距教學商機，其中台灣大 (3045-TW) 搭配 5G 專案月付 1599 元、綁約 48 個月，新機 0 元帶回家。

中華電 (2412-TW) 方案部分，搭配 5G 月繳 1399 元、綁約 36 個月，11 吋 iPad Pro 128GB 專案價 1.89 萬元起。另外，行動 VIP 最高折 5000 元，即能以 5890 元入手全新 iPad Pro。

遠傳 (4904-TW) 同樣搭配 5G 1399 元資費方案，11 吋 iPad Pro(128GB/WiFI) 專案價 1.89 萬元，此外，iPad 舊機換新機，最高再享折扣 1.89 萬元，等於 0 元入手。

台灣大搭配 5G 專案，月付 1599 元、綁約 48 個月，11 吋 iPad Pro 128GB WiFi 版可 0 元帶回家，再享 5G 上網吃到飽，VIP 用戶續約最高再折 5000 元，另外，加碼送 myVideo 及 MyMusic 與 GeForce NOW 雲端遊戲等。

新款 iPad Pro 搭載 M1 晶片、Mini-LED 螢幕、5G 行動網路、1200 萬超廣角前置鏡頭以及 Thunderbolt/USB4 連接器，其中，M1 晶片採用 8 核心 CPU、8 核心 GPU 設計，比 A12 Z 仿生晶片效能快 50%、GPU 快 40%。

iPad Pro 共有兩種尺寸，分別為 11 吋、12.9 吋，並有 128GB、256GB、512GB、1TB、首次提供 2TB 的儲存空間，顏色則有太空灰和銀色等。