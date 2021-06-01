全台無薪假增至4125人 旅行社、住宿餐飲業影響大

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，總計 445 家、4125 人通報實施，單周增加 31 家、200 人，其中以旅行社、住宿及餐飲業影響最大，不過，這波疫情來得急又快，多數業者仍呈現觀望。

根據勞動部統計，截至 5 月 31 日止，全台共計 445 家、4125 人放無薪假，其中仍以運輸及倉儲業 1301 人最多，但已較前一周微幅減少；其次為囊括旅行社的支援服務業，突破千人關卡，共 150 家、1012 人實施無薪假。

住宿及餐飲業直接受到國內疫情衝擊，為阻斷病毒傳播鏈，全台餐飲店面禁內用、全面改外帶，飲食消費習慣改變，許多業者積極轉攻外送平台市場，無薪假仍較前一周增加 ，達 26 家、273 人。不過，立法院昨天火速三讀通過紓困 4.0 方面，企業及勞工最快本周就能申請相關補助。

有了去年疫情經驗，餐飲業者此次快速應變，轉做外送、外帶，隨著雙北確診人數激增，許多住宿業者也被徵召轉為防疫旅館，維持基本的住房水準，因此，雙北地區的無薪假情形並未明顯惡化，業者仍在觀察疫情變化，同時寄望紓困補助能支撐營運度過這波疫情難關。

去年遭受疫情重創的製造業，面對本土疫情來勢洶洶，也都迅速展開分流、在家上班等防疫措施，雖然陸續傳出零星員工確診事件，但台廠供應鏈仍維持生產量能，營運不受影響，本期無薪假僅小幅增加至 722 人。

全國疫情三級警戒迄今已兩周，休閒娛樂場所包括 KTV、健身房、電子遊戲場等全面停止營業，但根據勞動部統計，藝術、娛樂及休閒服務業目前僅 8 家、41 人通報實施無薪假，後續是否會進一步擴大，仍有待觀察。

從各縣市無薪假人數來看，重災區台北市單周增加 102 人，達 1480 人；桃園市居次為 757 人，較前一周略降；新北市則從 427 人微增至 458 人，並未明顯惡化。