北大姚洋：「三胎」政策 擋不住出生率下降

中國知名經濟學家姚洋在接受《彭博社》專訪時認為，北京政府宣布的「三胎」政策，估計擋不住中國年出生率下降的長期趨勢，中國到 2025 年 之前，很可能需要把退休年齡提高數年以上。

北京大學國家發展研究院院長姚洋表示：「我們無法大幅提高出生率，即使政府允許家庭擁有三個孩子的舉措，短期內可能會導致出生率的增加，但不能指望這種影響會持續很長時間。」

中國新生兒出生數 (自 1950 年來表現) 圖片：Bloomberg

姚洋說道，中國最好為老齡化社會做好準備，他去年曾經參加中國國家主席習近平主持的專家座談會，其中高階經濟官員劉鶴也出席。

姚洋認為，儘管人口老齡化，生產力提高可以維持未來 10 年中國經濟成長率接近 5.5% 至 6% 的潛在增長率，但中國應該維持在城市化、教育和研究方面的持續高水平投資。

姚洋表示，有人認為投資不應該成為中國增長的驅動力，但他不同意這一點，他認為中國仍然需要資本。

為了減緩勞動力減少的速度，北京宣布計劃在未來幾年逐步提高全國退休年齡，但沒有給出時間表，目前中國退休年齡是世界上最低的國家之一，女性為 50-55 歲，男性為 60 歲。

姚洋指出，中國在 1960 年代經歷了嬰兒潮，但這一群體現在已經到了退休年齡，因此改革更加迫切。

但姚洋進一步說道，中國政府可能不會太過度提高退休年齡，因為社會無法完全接受，所以退休改革計劃可能會很緩慢。

姚洋說，一個比較現實的選擇是，在未來 5 年內將退休年齡平均每年提高 6 個月，至 2025 年共提高 2.5 年；而至 2030 年，男性和女性的退休年齡可能比目前的水平高 5 年。

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