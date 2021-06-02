中國祭三胎政策 業界中立看待

中國研擬開放三胎政策和相關配套，激勵三大童裝業者包括麗嬰房 (2911-TW)、淘帝 - KY(2929-TW) 和東凌 - KY(2924-TW) 今 (2) 日股價再度強漲，不過，業界人士指出，過去全面二胎政策效果未顯現，此次中國開放三胎政策先持中立看法。

中國 5 月中旬公布第七次人口普查，結果顯示正面臨新生兒數量大幅衰退、人口增速創新低等問題，因此中央研擬開放三孩及相關配套，並延遲法定退休年齡。

從短期展望來看，淘帝指出，第二季適逢中國五一長假、六一兒童節等中國童裝產業傳統旺季，旗下共 18 個代理商為於旺季期間銷售表現良好，已開始加大 TOPBI 品牌童裝產品拉貨力道，同時，今年將會陸續增加線上代理商計畫，藉由強化多元銷售管道，持續擴大在中國童裝市場的市占。

業界指出，儘管中國的人口政策持續轉變，從過去的單獨二胎到 2016 年開放全面二胎，但從最新公佈的人口普查數據來看，去年出生人口 1200 萬，整體生育率快速下降至 1.3，家庭戶人口降低至 2.62 人，其中老年 (60 歲以上) 人口占比從 2019 年 18.1% 提升 18.7%，顯示中國人口結構轉趨老齡化，即全面二胎政策效果並未顯現。

業界表示，中國出生率低的主要原因並非政策不開放，而是生育成本過高，且現在中國主要生育族群多是一胎，也就是說，一對夫妻須負擔 4 個老齡人口，針對此次所推出的開放三胎政策先持中性看法。