中國公布三新法：反制裁、數據安全、海南自貿港

中國第十三屆全國人大常委會第二十九次會議於周四 (10 日) 下午閉幕，會議最後一日通過並宣布數條法規，當中以反外國制裁法、數據安全法、海南自由貿易港法最受市場關注。

「反外國制裁法」

關於中國推出的「反外國制裁法」可對制裁對象，含個人、組織，處以不給予簽證、驅逐出境、查封扣押在中國財產及禁止相關交易等處分。當中，個人懲處範圍還可對清單個人的配偶和直系親屬、組織高階主管或實質控制人等採取反制。

全國人大委員長栗戰書表示，全國人大常委會遵循國際慣例，審議通過反外國制裁法，為反擊霸權主義和強權政治、維護國家和人民利益提供法治支持。未來中國會適時運用該法展開強有力的反制裁鬥爭。

「數據安全法」

至於「數據安全法」則是順應數位經濟時代的需求，確保個人的資訊安全。該法確立數據分類分級管理，聚焦數據安全領域的風險，切實維護國家主權、安全和發展利益，並保障個人、企業的資料數據不受侵犯。

有學者指出從國家安全層面來看，資訊數據安全已經成為世界各國最重視的領域之一。不過全球卻沒能在這方面形成一個共識與統一的規則，這使得許多已開發國家利用自身技術優勢對他國的安全進行侵害。所以推出「數據安全法」既可以保護中國企業在一個正確的軌道上發展，還能夠保護中國企業免受外來侵害。

「海南自由貿易港法」

而「海南自由貿易港法」則是為海南島創造一個法治化、國際化、便利化的經商環境和公平統一高效率的市場環境，進一步凸顯中國對外開放、推動經濟全球化的決心。

該法則有三大亮點：

第一，賦予海南更大的改革開放自主權。

第二，以貿易投資自由化、便利化為重點來進行各項制度設計。

第三，特別強調海南自由貿易港建設過程中對環境的保護。

而在這個母法之下，海南的立法單位已經表示接下來將開始進行自由貿易港破產條例、公平競爭條例、商事註銷條例、徵收徵用條例等重要層面立法。

