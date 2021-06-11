韓央行總裁暗示符合條件下 貨幣政策將轉變

週五 (11 日) 韓聯社報導指出，韓國央行總裁李柱烈在為央行成立 71 周年祝賀時表示，進入下半年若韓國經濟保持穩定復甦，央行將在適當時機轉變目前的寬鬆貨幣政策。此翻言論被解讀為李柱烈暗示今年韓國上調利率的可能性。

李柱烈提到，會密切關注新冠疫情變化、經濟復甦的強度和持續性，及金融不均衡所導致的累積風險，來判定寬鬆程度的調整時期和速度。在這個過程中先要和各經濟主體進行充分溝通，避免其遭受衝擊。

他還提到韓國央行將繼續監視影響市場不穩的因素，如全球通膨和全球主要經濟體調整貨幣政策的預期，並承諾在有需要時採取穩定市場措施。

此外他強調，家庭債務增加是韓國央行面對的另一個挑戰，而除了房地產和股票之外，對加密貨幣資產的投資也有所成長。

他稱央行將在今年下半年開始進行央行數位貨幣的模擬測試，並開始研究氣候變化的影響與央行的應對策略。

李柱烈上個月 27 日在金融貨幣委員會會議後的記者會上曾表示，今年是否上調利率取決於經濟情況。這是他第一次暗示利率上調的可能性。同時在疫情不擴大的前提下，他預計本季通膨約在 2%，之後會在下半年小幅下滑。

韓國央行在 5 月份的會議上維持指標利率在 0.50% 的史上新低不變，不過把今年韓國 GDP 成長預估從 3% 上調至 4%。

而在上個月的路透社調查中，有多數分析師預估韓國央行在 2022 年將至少升息一次。

