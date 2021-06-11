〈高端新冠疫苗〉二期試驗順利解盲 再拉出第3根漲停板 1.2萬張委買高掛

高端疫苗 (6547-TW) 新冠疫苗二期臨床試驗順利解盲，力拚今年 7 月上市施打，激勵今 (11) 日股價再度跳空漲停鎖住，拉出第 3 根漲停板，來到 275.5 元，委買高掛 1.2 萬張。

隨著高端數據結果正向，相關概念股同步走揚，大股東基亞 (3176-TW)、云辰 (2390-TW) 也攻上漲停、台康生 (6589-TW) 與東洋 (4105-TW) 也有逾 4% 漲幅、台耀 (4746-TW) 則上漲 3%。

從高端公布的數據結果來看，安全性耐受性方面，所有受試者都未出現嚴重不良反應，發燒比例在 1% 以下，優於已上市的疫苗；免疫生成性部分，不區分年齡組血清陽轉率達 99.8%、20-64 歲的疫苗組則為 99.9%。

高端表示，期間分析數據合於預期，後續將期間分析報告與研發相關文件，送交至食藥署進行緊急授權使用審查 (EUA)，並盡速向歐盟 EMA 及其他國際藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗。

據台灣 TFDA 公布的緊急授權 (EUA) 評估標準，高端新冠疫苗將與國內 200 位接種 AZ 疫苗的免疫性結果，作為外部對照組比對，其中和抗體效價必須證明不劣於 AZ 疫苗，才可望取得 EUA 上市。

高端新冠疫苗原物料都已備妥，今年將配合政府政策，產能逐步擴大至千萬劑，供應國人施打需求，預計明年有機會開始著手布局國際市場，將產能再拉升至 1 億劑。