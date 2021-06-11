【Wen姐筆記】台積配息加碼吸引外資歸隊 電子領軍掃雷？

台積電釋出首季配息加碼至 2.75 元訊息，昨日果然成功吸引外資回頭，外資昨日大舉買超台積電 1.1 萬張，外資昨日買超台股 183 億元，雖然台積電距離 600 元關卡還差 1 元，但電子領軍成功，讓加權指數成功收復 5 日均線，以 17159.22 點作收，成交值略增至 4159 億元。台股電子重掌兵符，儘管新冠疫情本土警戒即將進入端午連假關鍵時刻，台股仍可望超前部署，執行完成 17300 點掃雷任務?

多空強弱關鍵為 17168 點。關鍵點位為 17053、17114 與 17313 點。

台股昨日再度回測 17000 點城池，本周 4 個交易日有 3 天都在 17000 點城區內攻防，17000 點兩端哨站為為 16988 與 17023 點，不宜再失守，否則短多又將失去發球權，17053 與 17100 點城池，如能守穩，將成為短多重要補給站，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點。而多方要逆轉劣勢的關鍵為 17133 與 17168 點站穩，才有機會捲土重來，再次發動北上! 17200 至 17300 點區間地雷密布，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，如能闖過 17253 點，才有機會突圍，繼續拚 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點! 如果多方要完全掃雷成功，最好能站穩 17333 點! 但挺進 17400 點城池前，還得留意 17366 點，17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。

但如 16988 點未能守穩，短多昨日攻勢還是功虧一簣，提防再度出現多殺多，退守 16944 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如棄守得提防再度進行季線保衛戰，如再往 16853 與 16800 城池尋求支撐，16823 與 16777 點如棄守將正式告別 17000 點。

今日又逢周五與端午長假前，還是得留意不願抱股過長假調節賣壓。昨日電子重掌兵符，今日如繼續往 17300 點挺進，不宜陣前換將! 不過投資人應該留意的是， 即使電子重掌兵符，但電子大部隊並非全員齊步北上，有營收利多的面板族群，昨日友達群創已雙雙摜破月線! 因此在選股操作時，務必挑選較大盤強勢個股，才能避免指數北上，持股卻賠了差價! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)# 鋼鐵 #權值股# 塑化