操盤手看台股：聯電集團相繼表態 電子輪動這樣看

經歷連續四天愈盤愈低，當日高點都無法越過前一日高點的行情後，6/10 日的台股，在權值電子走強下，大漲 193 點，收在 17159 點，不僅日 K 線收紅，並且當日高點 17159 點越過前一日高點 17082 點，大盤的慣性終於出現改變。對於台股而言，後續要觀察行情的續攻力道，當中先看 6/7 日情緒轉折的高點 17189 點能否進一步攻克；近日若能順利站上，則 6 月份可望挑戰 6/3 日高點 17310 點，讓今年上半年的台股收在相對高位。

曾提及目前同族群 (同概念) 之間不再全面齊漲，而是按照個別基本面來反應漲跌的現象，有業績，有題材容易先發動，然後市場對於該族群 (該概念) 的評價會上修，進而讓同族群 (同概念) 的股票一有題材或業績就跟進上攻。當前隨著集團與法人作帳進入高峰期，有業績加持的集團股或法人認養股，這現象更為明顯，一旦有同族群 (同概念) 的股票領先發動攻勢，股價比價上攻的機率就上升，要進一步留意，這個現象在集團電子股尤其清楚。

近期一路追蹤的聯電集團，繼 IC 載板的欣興、IC 設計的聯陽大漲後，接續由 MCU 的盛群發動攻勢！近年由於健康量測 (體溫、血氧等)、個人小家電等需求增溫，目前業界傳出 MCU(微控制器) 供需缺口仍在擴大，盛群繼 4 月產品全面調漲 15% 後，已計畫 8 月起再針對產品調漲 10~15%，全年營運看俏，近日股價隨即創下波段新高！若看本波 MCU 的輪動架構，一開始是由華新集團的新唐領先創高，讓市場進一步關注到 MCU 族群，然後聯電集團的盛群一傳出漲價就跟進漲停。

目前這種現象正在擴散中，近日矽智財 (IP) 的力旺，在力晶集團加持，並且其安全矽智財解決方案獲美國防高等研究計畫署採用下，股價領先創下波段新高！讓市場開始關注到矽智財族群，隸屬於聯電集團的矽智財股─智原，今年首季業績表現優於市場預期，今年第 2 季營運持續看俏，就可留意有無跟進機會。另外，聯發科集團的網通 IC 股─亞信近日走強，隸屬於聯電集團的網通 IC 股─聯傑也可觀察有無進一步題材或是業績利多傳出，讓股價點火上攻。從現在到 6 月底，要特別觀察今年 4~5 月股價經過一段整理，近期逐漸築出底部的股票，尤其是股價剛剛站上季線的電子股，在相對低基期優勢下，容易有作帳買盤進駐；反而近日創新高的股票，短線容易有獲利賣壓，操作上要有適度的反市場心理，拉回量縮時反而是較佳進場點，而非過度追擊。

至於之前談到漲幅較大的傳產股 (原物料股 + 航運股) 震盪加劇，行情轉為高檔震盪，目前看法不變，後續留意中國大陸推進實施「十四五」規劃《綱要》確定的重大工程項目相關進度。對於一個操盤手而言，操作是靈活的，過度偏重於某個族群，有時容易錯過其他機會；面對盤面的變化，原則上要將股價的反應擺在首位，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)



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