美兩黨參議員再推1.2兆美元無加稅新方案 僅考慮調高汽油稅

美國媒體周四 (10 日) 報導，由兩黨 10 名參議員組成的小組已達成共識，將向拜登提出長達 8 年、規模 1.2 兆美元的基建提案，不含加稅，僅考慮調高 28 年來未變動的汽油稅。

華爾街日報 (WSJ) 報導，未來聯邦基礎設施支出將比預估高出 5790 億美元，該計畫將在五年內花費 9740 億美元，若超過 8 年則花費 1.2 兆美元。

彭博報導，該提案獲得包括羅姆尼 (Mitt Romney) 等共和黨議員以及曼欽 (Joe Manchin) 等民主黨議員的支持。提案僅限於核心實體基礎設施，並省略拜登的「美國就業計劃」中老年照護等社會項目，此外不包含加稅。

不過，兩黨參議員表示，作為該法案資金的一部分，他們願意考慮自 1993 年以來首次調整全國汽油稅。

該小組在周四的聯合聲明中表示：「我們正在與同事和白宮討論我們的提議，並保持樂觀，認為這可以為獲得雙方支持並滿足美國的基建需求奠定基礎。」

但白宮表示，此協議仍有些問題需要解決，特別是政策細節，並已向國會議員表明，任何關於電動車里程稅等討論，都將觸及拜登的底線，他不同意對年收 40 萬美元以下民眾額外課稅。

此外，此協議規模也遠低於上周拜登在與共和黨議員卡皮托 (Shelley Capito) 會面時提出的 1.7 兆美元，該談判本周以失敗收場後，近日一些民主黨開始懷疑兩黨談判是否會產生足夠規模的基建案，考慮使用預算協調程序。

拜登上周表示，他願意使用前總統川普執政期間通過的 750 億美元紓困案剩餘資金，但政府官員透露，拜登不會動用今年初通過的 1.9 兆美元新一輪紓困案中的資金。