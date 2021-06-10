大股東皮繃緊 金管會壓力測試10家業者 特定情境下無法過關

金管會今 (10) 日公布全體銀行與保險業壓力測試，從平均數角度來看，業者雖全數過關，但也有 10 家金融機構在「特定條件」下無法通過壓力測試，也就是說這 10 家公司的大股東可能面臨增資壓力，才能讓資本適足率或淨值符合法定標準

據了解，這 10 家金融機構分別是 5 家銀行與 5 家保險業者，其中銀行多為中小型銀行，當中還有金融公股機構。

金管會此次壓力測試是以去年底的資料作為依據，測試銀行與保險業者在輕微與嚴重的情況下，其資本適足率能否達標，測試結果發現，至少有 10 家銀行與保險業在某些情況下，其資本適足率無法滿足法定標準。

根據規定，目前銀行的發定資本適足率，普通股、第一類與資本適足率分別至少要 7%、8.5%、10.5%；保險業則是資本適足率最少要 200%，淨值比至少要 3%。

對於部分銀行業無法通過壓力測試，官員分析可能是以下四種可能原因，包括：一、經濟情境假設更嚴格，二、將利差縮小列入考量範圍，導致獲利縮水，三、資本要求比以前增加，四、測試項目加入行政罰則，導致資本計提增加。

新冠肺炎來襲，讓金融業經營面臨巨大挑戰，為了解低利率對銀行與保險業資本適足率及槓桿比率的影響，金管會以去年底的資本適足率為基礎，在相同的壓力情境下，分別計算國銀與保險業者的資本適足率、槓桿比率與淨值變動。

