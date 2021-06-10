台灣史上最嚴重乾旱+原物料大漲 市場開始對升息有想像？

全球原物料大幅上漲的現象開始反映到終端售價上，再加上台灣今年遭遇史上最嚴重的乾旱，造成農作物因缺水而收穫欠佳，這都使得分析師們考慮上調今年台灣的通膨預期。

週二 (8 日) 行政院主計總處公布的 5 月消費者物價指數年增 2.48%，創下逾八年最快增速，而本月稍早 IHS Markit 也在新聞稿中指出，價格數據顯示通膨壓力在 5 月份持續攀升，其中平均投入成本大幅上漲，為保護營業利潤，台灣製造業企業再度調高產品售價，漲價幅度創下歷史新高。

白：台灣消費者物價指數 藍：IHS Markit 製造業 PMI 圖片：Bloomberg

在商品價格飆漲的「外患」蔓延至本地市場外，台灣也面對缺水的「內憂」。

根據中央災害應變中心的簡報指出，從去年 6 月到今年 5 月中旬近一年期間，台灣水庫集水區降雨量僅 807 毫米，為年平均降雨量約三分之一。

法國外貿銀行經濟學家吳卓殷在電話採訪中表示：「通常在缺水的年份，有較大機會看到農作物價格上漲 10%-20%，這可能會帶動台灣整體通膨率上行。」他並指出，當農產品價格上漲現象開始有外溢效果，使餐飲業及零售商店的成本增加時，對其將會有比較大的打擊。

據行政院農委會統計，台灣 3 月至本週一 (7 日) 受高溫乾旱影響，損失的農產價值估計已達 8.7 億元台幣。其中，夏日盛產的芒果為主要受損作物，損害程度 40%。農業占台灣總用水比例超過 70%。

第一金投顧總經分析師留政鈺表示，今年上半年國際原物料價格偏漲，再加上台灣缺水現象或將進一步使台灣農產品價格上升，因此將今年通膨率預估從 1.2% 上調至 1.3%-1.5% 區間。

法國外貿銀行的吳卓殷也認為，如果台灣持續缺水，今年通膨率預期將需要從該行原本預估的 1.3% 上修到 1.7%-2.0% 之間。如果以最高 2.0% 計，據彭博數據顯示，這將是 2008 年來的年度最快增速。

討論升息

週二 (8 日) 公布的 5 月躉售物價指數年成長 11.33%，續創 2008 年 7 月以來最高，主因石油及煤製品、化學材料和基本金屬等價格上漲所致。

大多大宗商品價格今年漲幅都頗高，其中紐約西德州原油 (WTI) 期貨今年上漲約 45%，且在本周重新站上 70 元關卡。根據財政部資料，台灣今年 1-5 月原油進口平均單價年增率為 13.7%，在 5 月份平均每桶達 66.9 美元。

中國週三 (9 日) 公布上月份工業生產者出廠價格年增率增速創 2008 年以來最高，但消費價格指數漲幅不如預期，顯示通膨從上游向下游的傳導壓力暫時仍受到控制。美國近幾個月通膨數據攀升亦引發各界揣測是短期現象或已成趨勢，這將左右未來聯準會 (Fed) 寬鬆政策減碼的時程。

先前多次提出乾旱將造成通膨壓力的華南永昌證券債市交易員 Sam Chang 在週二 (9 日) 電話採訪時表示，「不覺得通膨會如央行所說是短期現象。」他表示，即使近期台灣開始降下雷雨，但時間不夠長，無法抑制醞釀已久的通膨風險。

Sam Chang 進一步指出，「如果未來水情不是像想像那麼容易應付，台灣會有物價上行的風險，央行在第三季理監事會就會開始討論升息的可能性。」

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