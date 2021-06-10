〈紓困4.0啟動〉首波個人紓困發放現金574億元 368萬人受惠

行政院長蘇貞昌今 (10) 日於院會聽取紓困 4.0 執行情形報告，國發會表示，第一波個人紓困執行成效良好，已發放現金 574.3 億元，累計 368.5 萬人受惠，其中以自營作業者或無一定雇主者撥款逾 300 億元最多，至於企業紓困貸款及利息補貼，中央及民營銀行合計受理 251 億元的貸款申請。

國發會經濟發展處長吳明蕙說明，自 6 月 4 日起，個人紓困符合條件、有帳戶者，已完成自動撥款，執行率達 99%，截至 9 日止，共計 368.5 萬人受惠，現金發放 574.3 億元。

其中，勞動部針對自營作業者或無一定雇主者，一次發放 1 至 3 萬元紓困金，受惠人數最多，高達 105.4 萬人，發放金額 301.1 億元；其次為農委會的農民生活補貼，一次發放 1 萬元，約有 110.9 萬人受惠，發放金額 110.9 億元。

此外，衛福部的急難紓困，針對疫情影響工作，家庭生活陷困，無軍、公、教、勞、農保的民眾，發放金額 41.3 億元，約 30.9 萬人受惠。針對經濟弱勢的身障、老人、兒童加發每月 1500 元，共發 3 個月，受惠人數約 80.7 萬人，發放金額 36.3 億元。

12 歲以下孩童、國高中身心障礙特教生及家庭經濟受疫情影響的大專校院學生，每人將可獲得 1 萬元家庭防疫補助，將於 6 月 15 日開始發放。

產業方面，政府給予受疫情衝擊事業及員工補貼，7 日啟動紓困申請後，統計至 9 日止，商業服務業共計受理 850 件，觀光業已有 452 家受惠，實際撥款金額達 1.65 億元，教育事業如補習班、運動事業、學校團膳業者等超過 3100 家受理申請。

為了穩定企業金流，政府同時提供紓困貸款及利息補貼，於 6/4-6/8 期間，各銀行自辦貸款已受理申請 203 億元、各部會企業紓困方案 46 億元、央行中小企業 50 萬小額貸款 2.01 億元，合計開辦 251.01 億元。勞工 10 萬元紓困貸款則從 15 日起開始受理。

吳明蕙表示，第一波個人紓困現金發放，執行成效佳，後續針對企業紓困申請、行政流程會從寬、從速、從簡，針對即將啟動的孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款，蘇揆指示，請相關部會完備流程，力求發放作業流暢。