美、英敲定新版大西洋憲章 強化科技、貿易和旅遊往來

七大工業國集團 (G7) 高峰會周五將在英國康瓦爾郡 (Cornwall) 登場，美國和英國先在周三 (9 日) 敲定新版《大西洋憲章》(Atlantic Charter)，強化兩國在科技、貿易和旅遊往來。

英國首相強生 (Boris Johnson) 和美國總統拜登將先在周四會面，就新版大西洋憲章內容達成協議，包括承諾重啟美、英兩國之間的旅遊、加強貿易往來，並制定能促進兩國科技公司合作的計畫。

美、英雙方還將因應近期的挑戰，包括因應網路攻擊、採取行動對抗氣候變遷、提升生物多樣性，並促進疫情過後的經濟復甦。

強生表示，1941 年的大西洋憲章「直接促成聯合國 (UN) 和北約組織 (NATO)，是美英關係有史以來最大的成就之一。」雖然時空背景早已大不相同，但美英共享的價值不變，「我們將結合彼此力量面對現今的重大挑戰 — 從全球軍事和安全、促進疫後經濟到阻止氣候變遷。」

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周二放寬 110 多國旅遊限制，但英國並未在列，原因是最早在印度發現的 Delta 病毒正在當地肆虐。

白宮官員表示，和加拿大、墨西哥、歐盟和英國成立專家小組，研究如何安全重啟旅遊。大西洋兩岸的航空業主管多次呼籲官員擬定重啟旅遊的計畫。

美英兩國也可望達成共識，在 2022 年簽署雙邊貿易協定，希望共享在人工智慧 (AI) 和量子科技等領域的專業，改變人類生活。