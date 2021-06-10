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比特幣重返3.7萬美元大關 空頭爆倉約5.7億美元

比特幣重返3.7萬美元大關 空頭爆倉約5.7億美元 (圖片：AFP)
比特幣重返3.7萬美元大關 空頭爆倉約5.7億美元 (圖片：AFP)

薩爾瓦多週三 (9 日) 通過法案，正式將比特幣列為法定貨幣，比特幣重返 3.7 萬美元大關，24 小時內空頭爆倉約 5.7 億美元

比特幣在今年 4 月創下 64829.14 美元的歷史新高後，隨即展開劇烈修正，比特幣週二瀕臨進入「死亡交叉」，一度跌至 31000 美元附近，外界正觀望下一波拋售潮恐將來襲。

當 50 日移動均線 (50MA) 向下跌破 200 日移動均線 (200MA) 時，就是短期的拋售可定義為長期趨勢轉弱之際，又稱死亡交叉。

華爾街對比特幣高度波動性發出警告，部分分析師認為，加密貨幣面臨著巨大的壓力。

Evercore ISI 技術分析師 Rich Ross 分析師認為，比特幣若跌破 29,000 美元，最糟或將跌落至 2 萬美元左右 (2020 年 12 月的交易價格)。

加密貨幣空軍虎視眈眈，美國商業軟體公司 MicroStrategy 宣布舉債加碼押注比特幣，薩爾瓦多週三正式將比特幣列為法定貨幣，成為全球第一個國家有此舉措，外界料後續還會有更多國家加入，助力比特幣大舉反攻。

比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元 (圖片：鉅亨)
比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元 (圖片：鉅亨)

截稿前，比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元，升穿 3.7 萬美元以上，一度觸及 37,666 美元

加密空頭大爆倉約 5.7 億美元 (圖片：比特幣家園)
加密空頭大爆倉約 5.7 億美元 (圖片：比特幣家園)

比特幣家園網站顯示，最近 24 小時有高達 8 萬人爆倉，爆倉資金約 5.7 億美元，最大單筆爆倉單發生在 Huobi-BTC 價值約 478 萬美元

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