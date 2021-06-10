比特幣重返3.7萬美元大關 空頭爆倉約5.7億美元

薩爾瓦多週三 (9 日) 通過法案，正式將比特幣列為法定貨幣，比特幣重返 3.7 萬美元大關，24 小時內空頭爆倉約 5.7 億美元。

比特幣在今年 4 月創下 64829.14 美元的歷史新高後，隨即展開劇烈修正，比特幣週二瀕臨進入「死亡交叉」，一度跌至 31000 美元附近，外界正觀望下一波拋售潮恐將來襲。

當 50 日移動均線 (50MA) 向下跌破 200 日移動均線 (200MA) 時，就是短期的拋售可定義為長期趨勢轉弱之際，又稱死亡交叉。

華爾街對比特幣高度波動性發出警告，部分分析師認為，加密貨幣面臨著巨大的壓力。

Evercore ISI 技術分析師 Rich Ross 分析師認為，比特幣若跌破 29,000 美元，最糟或將跌落至 2 萬美元左右 (2020 年 12 月的交易價格)。

當加密貨幣空軍虎視眈眈，美國商業軟體公司 MicroStrategy 宣布舉債加碼押注比特幣，薩爾瓦多週三正式將比特幣列為法定貨幣，成為全球第一個國家有此舉措，外界料後續還會有更多國家加入，助力比特幣大舉反攻。

比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元 (圖片：鉅亨)

截稿前，比特幣從週三低點 3.1 萬美元反彈超過 5,000 美元，升穿 3.7 萬美元以上，一度觸及 37,666 美元。

加密空頭大爆倉約 5.7 億美元 (圖片：比特幣家園)

據比特幣家園網站顯示，最近 24 小時有高達 8 萬人爆倉，爆倉資金約 5.7 億美元，最大單筆爆倉單發生在 Huobi-BTC 價值約 478 萬美元。