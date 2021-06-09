趨勢在變 未來世代、醫療保健REITs更受惠

隨著美歐經濟解封，生活步入正常軌道，加上 REITs 具有成長收益雙優勢，投信法人看好，REITs 表現將強勢回歸。不過，也因為世界投資趨勢在變，REITs 也變異得愈來愈多元，倉儲 REITs 等「未來世代 REITs」更受惠，且醫療保健 REITs 更有三大利多支撐。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明表示，辦公大樓、住宅等傳統 REITs 本來長期結構就偏弱，新冠病毒更是進一步衝擊此類房地產的發展；然而具結構性受惠產業，如電塔與資料中心 REITs、物流倉儲 REITs 等，相對可避開結構性受害產業，這些也是未來世代 REITs 相對鎖定的題材。

日盛投信也表示，市場看好 2021 年 REITs 表現，但 REITs 次產業看法有別。雖然新冠疫情逐步控制，那些在疫情之下受害嚴重的 REITs 標的，如辦公室、零售、購物中心等 REITs 雖出現一波反彈，但這些產業前景仍有疑慮。

羅世明指出，當通膨預期升高時，反映市場對經濟前景看佳，對 REITs 向上趨勢相對有利。疫情改變人們生活型態後，挑選 REITs 題材時，更應聚焦與未來世代關鍵投資產業有關的資產，如：倉儲 REITs、科技型 REITs、新型態住宅 REITs、生命科學 REITs 等「未來世代 REITs」，受惠於產業型態或商業服務的變革，既享有科技趨勢的投資主旋律，也具備強健的現金流，有助抵禦下檔風險，更可望提高投資組合的投資效率。

羅世明進一步表示，除了科技趨勢 REITs 之外，這一波疫情也點燃了生命科學 REITs 的需求，如：面對各國政府對於醫療照護、長期照護等產業持續關注，相關醫療照護住宅 REITs 驅動產業復甦；人口老化、防疫隔離需求等因素持續為多元住宅、獨立式住宅、行動模組住宅等 REITs 提供市場發展性，目前整體市場需求大於供給，長期走勢仍可望看佳。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨也看好醫療保健 REITs，他認為有三點利多將支撐醫療保健 REITs 在 2021 年表現，首先是趨勢機會，隨著戰後嬰兒潮世代變老，至 2030 年，預估美國每天將增加 10,000 個 65 歲以上老人，老了以後最花錢的就是住的問題和醫療相關支出，醫療保健 REITs 兼顧這二項高齡者需求，是最具結構性機會的 REITs，在銀色商機中受惠大。

其次可以滿足收益，王亨表示，全球進入低利時代，債券收益無法滿足投資人，醫療保健 REITs 收益相對較高，股息收益較穩定，對抗通膨能力佳，許多投資人會利用 REITs 收息的特性來做為生活中固定現金流的收入。

三是長期成長的利多，王亨表示，以金融海嘯後至新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期來看，醫療保健 REITs 指數報酬率達 353.2%，成長性更勝 MSCI 世界股票指數的 264.7%。隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健 REITs 成長力道看好。