華新科焦佑衡：下半年疫情淡化迎剛性需求 被動元件產業谷底翻揚

被動元件大廠華新科 (2492-TW)109 年度股東年報出爐，董事長焦佑衡認為，下半年疫情干擾可望淡化，被動元件產業在庫存水位長期偏低、剛性需求拉動下，將迎來谷底翻揚。

焦佑衡表示，儘管全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍持續蔓延，但隨著各國 陸續研發疫苗成功及大規模接種，疫情干擾可望在下半年淡化，美國、中國以及歐洲等經濟體也相繼推動紓困、提振內需政策，均推升全球經濟復甦力道。

焦佑衡進一步指出，被動元件是全球供應鏈不可或缺要件，在在復甦及新應用需求拉抬、日系大廠持續轉型釋出需求缺口、市場庫存水位偏低、擴產不足下，被動元件產業將谷底翻揚。

就華新科本身來看，焦佑衡認為，客戶端的市場運用發展已較以往倍速變化，產業營運模式因而持續因應改變，面對未來同業競爭及各式新應用領域，惟有深植技術能力，增加全系列產品縱深，才能鞏固市場地位，今年仍將延續擴大高階產品佈局與穩增市占發展為主軸策略，以提升營運績效。

焦佑衡強調，被動元件是高度成熟且資本密集的產業，今年經濟環境變數仍多且複雜，作大不是主要目標，追求的是持續一致性的穩定增長，因此必須充分利用既有產能、考量客戶需求型態調整產線佈局，同時透過管理改善生產瓶頸以提升效能。