掌握35%股權 南港副董趙國帥：不會放棄改變泰豐

南港 (2101-TW) 副董事長趙國帥今 (12) 日表示，南港目前掌握泰豐 (2102-TW) 約 35% 股權，希望爭取更多股東支持，不會放棄改變泰豐。

南港目前持有泰豐輪胎股權約 2 成，加上外圍股東約 15％，共掌握約 35% 股權；南港副董事長趙國帥為其在泰豐的法人董事代表人，隨著泰豐公司、市場派猛烈交火，趙國帥今日召開記者會，呼籲股東委託書不要給錯人，希望爭取更多股東支持。

趙國帥指出，南港因有資金閒置，去年 2 月在看好長期輪胎市場下，順勢購買泰豐股票，認為泰豐本質佳，可共同合作追求雙贏，一起打世界盃，為雙方股東創造最大利益。

趙國帥認為，這是場不平等的戰爭，南港尊重市場機制，盼能爭取股東支持，很有信心能透過外部力量改革，不會放棄改變泰豐，若泰豐原有經營者願敞開胸襟，公司絕對能再創巔峰。

對於泰豐中壢廠開發計畫，趙國帥指出，泰豐董事會一直未用心開發，建議若處分就要採取公開招標方式，為股東爭取最大利益。

談及泰豐辦理現增與私募，趙國帥則認為，泰豐現階段沒有擴大營運的資金需求，但董事長馬述健卻執意辦理私募、進行圈購式現增，已剝奪原股東的認股權益。

至於被泰豐批評是市場禿鷹，趙國帥強調，南港是透過公開市場買泰豐股權，持股已近 2 成，公司應增加持股，不能因自己沒有買公司股票就怪別人，另一方面，若公司派將公司治理好，股東享受股利，就沒有這些問題；他認為，泰豐指控太嚴重，不排除提告。