經營權之爭延燒 南港控告泰豐董座背信、偽造文書

泰豐 (2102-TW) 經營權大戰持續延燒，南港 (2101-TW) 今 (5) 日再度出招，在泰豐的一席法人董事趙國帥，赴台北地檢署按鈴申告，控董事長馬述健涉嫌背信與偽造文書，對此，泰豐回應，此屬誣告，已造成泰豐及董事長商業信用及名譽受損，將採取法律行動。

趙國帥今日控告馬述健強行掌控董事會，篡改股東所提「解任獨立董事」3 個議案，在後面加上「委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」，將明顯矛盾的提案綁在一起，涉及背信及偽造文書，檢察官已受理偵辦。

趙國帥表示，公司法規定董事會僅可就股東提案做形式審查，不得有任何增刪修減，馬述健卻違反法令，篡改股東提案、混淆投票，明顯偽造文書，且可能遭主管機關裁處罰款，更可能造成今年股東會決議無效，將面對各項民事訴訟及股價下跌等造成公司損害情事，已涉及背信罪。

泰豐則回應，董事會決議列入股東會議案，均按股東原提案文字列入，未做任何文字修改，絕無涉偽造文書及背信情事。

泰豐表示，趙國帥按鈴申告指控董事長涉嫌背信及偽造文書，實屬誣告，已造成泰豐及董事長商業信用及名譽受損，將採取法律行動，追究南港及趙國帥誣告、妨害商業信用及名譽罪責，以正視聽。