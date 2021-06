亞馬遜 (Amazon)、彭博 (Bloomberg)、金融時報 (FT)、Reddit 和 Twitch 在內全球多家熱門網站周二 (8 日) 一度斷線,初步原因為雲端服務供應商 Fastly 服務中斷所致。

Fastly 透過網站表示正在調查潛在問題,該公司為許多新聞集團和大型企業提供網路內容傳遞服務 (CDN Service)。

據外媒透露,Fastly 表示已確認服務中斷問題,且正在進行修復程序。

除上述網站外,受影響的還包含 Spotify、GitHub、Hulu、HBO Max、PayPal、Shopify,以及新聞網站 CNN、衛報 (The Guardian)、紐約時報 (The New York Times)、BBC 等,上述網站均為 Fastly 客戶,同樣都出現斷線問題。