防疫封鎖限制緩解 美國主要航空公司準備大舉招聘

新冠肺炎疫情的爆發，使得航班需求銳減，迫使美國航空業在去年大量裁員。如今，在經歷疫情的一年後，隨著防疫封鎖限制逐步緩解，這些航空公司準備重新招聘。有機構預估，空服人員數量有望在 2 年內增至 10 萬人。

報導指出，美國的大型航空公司，包含美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 都宣佈正在或將在年底前重新進行招聘。

美國空服員工會預測，到了 2023 年，空服人員的數量將從 6 月份的 8 萬人攀升至 10 萬人。工會主席 Sara Nelson 在週日接受採訪時表示，年初所有航空公司幾乎都表明將在今年招聘數千人。

航空招聘網站 JSfirm.com 在 4 月份的一項調查報告中顯示，在 200 家航空公司中，有超過一半的公司預計今年的招聘人數將溫和增長。另有三分之一的受調者表示，預計將在今年第二季進行人員招聘。調查中也顯示，飛行員、維修和航空電子技術人員的需求仍然最高。

儘管各國疫苗加速推出，多國防疫封所限制有所舒緩，航空旅行需求仍未恢復到疫情前的水準。但有報告顯示，美國聯合航空今年 5 月份售出的國內旅遊機票金額超過 2019 年同期，反映出航空業獲利能力有望恢復。

聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。聯合航空行政總裁 Scott Kirby 表示，美國國內的休閒旅遊需求已經幾乎完全恢復，但是，關鍵的商務以及國際旅遊仍舊非常低迷。