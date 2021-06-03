外資連三買航空雙雄 大賣中鋼5.6萬張

台股今 (3) 日開高震盪，由航運及紡織、造紙等原物料族群接棒撐盤，量縮上漲 81.12 點，收 17246.16 點。外資持續佈局航空雙雄長榮航、華航，已連三買，並回頭買超航運雙雄長榮及陽明，轉而調節鋼鐵族群，大賣中鋼 5.6 萬張。

三大法人今日共買超 121.19 億元，其中，外資再度回頭轉買 79.08 億元；投信同步買超 6.55 億元；自營商持續加碼 35.59 億元。

期貨方面，外資增持空單 482 口，空單未平倉口數增至 24980 口；投信回補空單 510 口，空單未平倉口數降至 270 口；自營商增持多單 665 口，多單未平倉口數增至 21105 口。

航運雙雄重獲外資青睞，大買長榮 2.8 萬張、陽明 2 萬張，航空雙雄則獲外資連三買，買超華航 2.7 萬張、長榮航 1.5 萬張，除運輸族群外，造紙股華紙也獲買超 1.2 萬張。

電子股方面，外資買聯電 3.8 萬張，記憶體廠華邦電 1.2 萬張、南亞科 3145 張，仁寶與宏碁均超過 5000 張，並敲進 IC 設計廠凌陽逾 5000 張、敦泰逾 3000 張；金融股新光金、台新金也超過 7000 張。

鋼鐵人則轉而遭外資調節，大賣中鋼 5.6 萬張，東和鋼鐵 1.2 萬張、榮剛 5655 張、第一銅 4691 張，盛餘及彰源均超過 3000 張。

外資也賣超部分紡織與造紙股，大賣中纖 1.9 萬張，新纖及力麗均超過 6000 張；造紙股榮成 8930 張、正隆 4853 張；航運股慧洋 - KY 超過 7000 張，台航及益航均超過 3000 張。

此外，面板大廠友達持續遭外資出脫持股，大賣 2 萬張，已遭連三賣，共賣超逾 11 萬張。

法人指出，新台幣匯率升值動能有限，加上近期融資持續增加，不利多方表態，隨著大盤反彈，指數漲多壓力漸增，進入漲多整理機會大。