萬海史無前例搶進美東線 6/18開航

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (8) 日宣布，為拓展美東市場並提供客戶更完善運送服務，6 月 18 日起開闢亞洲到美東航線(AA7)，配置有 10 艘 2800TEU-4000TEU 船型船舶擔任定期巡航服務，由台北港首航，此為萬海史無前例進軍美東市場。

據上海航交所統計，美東線最新報價為每 FEU 8475 美元，較上周上漲 842 美元，增幅 11.03%，並續創新高；貨攬業者透露，萬海此次開出的美東新航線，每 FEU 報價已喊到超過 12000 美元天價。

萬海說明，AA7 航線巡航一次共計 70 天，沿線的靠港順序為台北 (Taipei)- 廈門 (Xiamen)- 蛇口 (Shekou)- 蓋梅港 (Caimep)- 紐約 (New York) - 薩凡納 (Savannah) - 台北 (Taipei)。

萬海藉由此航線，除了可提供客戶更多的裝卸港選擇，並可縮短運送時間，順應客戶的運送需求。

另一方面，萬海也宣布，於 2018 年新建 8 艘 3055 TEU 級全貨櫃輪，自 2020 年起陸續交船至今，第 8 艘已於 5 日首航香港，將投入遠洋航線，有助增添新營運動能。