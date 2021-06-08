嬌生疫苗在美施打率低 近千萬劑疫苗將到期

嬌生 (JNJ-US) 的新冠疫苗由於血栓疑慮，再加上美國整體疫苗需求下降，在美國的推廣緩慢，目前該公司替美國生產的 2,100 萬劑疫苗中有將近半數未使用，面臨有效期限到期的問題。

由於嬌生疫苗儲存條件較輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 疫苗的要求低，且只需接種一劑，因此該疫苗被美國視為在非都會區的推廣主力。然而嬌生疫苗 4 月曾因罕見血栓問題而暫停接種，之後雖然恢復施打，但過去這 6 周以來的接種率下降。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至 5 月 25 日的一周內，施打嬌生疫苗的人數不到 65 萬人，僅占疫苗接種全體人數 5%，而在暫停施打該疫苗的前一周，接種人數近 300 萬人。

美國自 4 月中旬以來，對任何藥廠的新冠疫苗需求皆有所放緩，但嬌生疫苗需求下降幅度更大。

這也意味著，大批未施打的嬌生疫面臨過期問題。白宮上周四曾宣布 2,500 萬劑的疫苗捐贈計畫，其中也包括這些嬌生疫苗。

據嬌生網站顯示，至少有 13 批疫苗的保存期限在 6 月 27 日或更早到期。目前還不清楚有多少劑，不過嬌生疫苗的保存期限只有 3 個月，大多數疫苗都在 4 月初時發出，包括在 4 月第一周發出的 1,100 萬劑疫苗。嬌生目前手上還有約 1 億劑新冠疫苗，但出貨時間尚未確定。

嬌生發言人拒絕對 6 月底前過劑疫苗的數量發表評論，但在聲明中表示，目前正在與美國政府及衛生單位合作，推廣疫苗施打。嬌生發言人說，該公司疫苗是對抗新冠病毒的重要工具，將致力協助盡快結束這場致命的傳染病。

目前美國監管機構正在評估釋出嬌生工廠內的 1 億劑疫苗是否安全。由於美國對疫苗需求減少，額外的疫苗數量讓拜登政府的捐贈計畫更有彈性。

投資銀行 SVB Leerink 的分析師 Danielle Antalffy 表示，暫停施打疫苗對嬌生今年的財務狀況並不會造成太大影響。