傳5月中國電動車訂單砍半 特斯拉股價跳水跌逾5%

特斯拉在中國接連傳出利空，除了周四 (3 日) 宣布在中國召回 734 輛進口 Model 3 外，還傳出中國市場銷售正在放緩，5 月訂單幾乎腰斬，股價應聲重挫逾 5%。

The Information 周四引述一位知悉數據的消息人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 在中國的 5 月淨訂單自 4 月份的 1.8 萬多輛降至約 9800 輛，意味著特斯拉在最大電動車市場中國的銷售正在走緩。

消息傳出後，特斯拉周四收盤下跌 32.28 美元，或 5.33% 至 572.84 美元。該股今年迄今已下跌約 15%，較 1 月 29 日的高點下跌逾 35%。

經歷一系列嚴重車禍、漲價和中國汽車品質客訴後，特斯拉面臨中國官方媒體和監管機構的批評，正盡快處理召回和安全調查問題。

JL Warren Capital 執行長 Junheng Li 表示，儘管特斯拉尚未提及中國公關危機的潛在衝擊，但預估影響重大。JL Warren 預估，與 4 月份相比特斯拉 5 月份中國的訂單恐下降約 30%。

Li 說 ：「我們認為特斯拉未來幾個月的品牌、訂單和交車將面臨顯著的實質影響，不過，在和中國汽車製造商競爭日漸激烈的情況下，很難準確量化需求下降的程度是來自於特斯拉安全擔憂還是競爭加劇。」

根據國際能源總署 (IEA) 的研究，中國是去年全球第二大電動車市場。特斯拉去年的成長多數取決於在中國成功製造和銷售汽車的能力。

不過，特斯拉的成長動能正在趨緩，瑞信分析師 Dan Levy 指出，特斯拉 4 月全球電動車銷售市占率下降，且在中國、歐洲和美國的市占率都下滑。

由於全球半導體短缺打擊電動車市場，除了特斯拉，中國蔚來汽車 (NIO-US) 也預計 5 月份的交車​​量將下滑。另一方面，小鵬汽車 (XPEV-US) 正強勢崛起，表示 5 月份交車 5686 輛，較去年成長 483%，季增 10%。