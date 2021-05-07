金價突破1800美元心理價位及關鍵阻力 分析師看好短線漲勢

金價周四 (6 日) 突破每盎司 1800 美元關鍵心理價位，一些分析師認為，這有助於金價後續走強。

COMEX 6 月黃金期貨周四收漲 1.8%，報每盎司 1815.70 美元，亞市周五盤中黃金仍在發力，價格小升至 1818 美元。

分析師表示，對通膨的擔憂加劇，將實際債券殖利率壓至 2 月中旬以來最低，這點燃了黃金市場的火花。道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bark Melek 指出，由於通膨壓力加大，10 年期平衡通膨率 (breakeven rate) 上升，這也對美元造成打擊。

他補充說，不斷攀高的通膨推動金價突破 1800 美元。這引發了一些技術性買盤，因為觸發了買入和賣出的停損價位。

儘管黃金已經穩固地突破了重要阻力位，Melek 認為，金價未完全脫離困境，不過可能隨著動能增強，而見到小幅上漲。

獨立市場分析師 Robin Bhar 說，他希望黃金能在周五之前保持漲勢，這將有助鞏固看漲的行情，投資者正尋找能有效對沖通膨的工具。

Bhar 指出，金價的下一個主要障礙將是金價推升至 200 日移動均線上方，目前價位在 1868 美元左右。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 看法類似，他表示，金價升破 1800 美元已修復了跌破 1750 美元時所造成的技術性損害。金價雖然目前看法樂觀，但在 1830-1850 美元之間存在強勁阻力。

他說：「我認為，如果我們能回到 1850 美元上方，那麼我們可能會再次創下新高。」