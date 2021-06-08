Nutanix再度榮膺Gartner超融合基礎架構魔力象限「客戶首選」供應商

台灣企業雲端運算領導者 Nutanix®(NTNX-US)，宣布再度榮膺 2020 年度 Gartner 超融合基礎架構 (HCI) 魔力象限客戶首選，也是 Nutanix 連續第二年獲得客戶首選的殊榮。



「在許多企業都在掙扎於遠距工作的挑戰時，我們透過提供隱形和自動化的 IT 基礎架構來持續協助客戶，讓團隊能夠專注於更即時的商業需求」，Nutanix 營運長 David Sangster 表示， 「對我們來說，被 Gartner 公認為超融合基礎架構魔力象限『客戶首選』是一項無比榮譽，這將強化我們的承諾，提供更靈活、簡單、有彈性且可適應客戶不斷變化需求 (包括各種遠端工作需求) 的雲運算解決方案。」

超融合基礎架構 (HCI) 結合了運算、虛擬化、儲存、網路和安全性，讓部署虛擬桌面環境等任務變得更加快速輕鬆。傳統 IT 架構要花費數週時間才能完成的任務，使用 Nutanix 可能只需要幾小時。可攜式、訂閱制軟體許可更提供了寶貴的靈活性，IT 基礎建設不再需要與特定的硬體設備和配置配合，這在全球供應鏈受影響的情況下至關重要。

此「客戶首選」的認證是基於過去一年中多家供應商的超融合基礎架構，共 68 個客戶評分的回饋。自從 Gartner 開始追蹤市場以來，Nutanix 已有 301 條評論，平均得分為 4.7，滿分為 5。



Nutanix 的顧客表示：

可處理所有產業的複雜數據中心工作量

「我們已全面導入 Nutanix 平台。Nutanix 的員工幫助我們實現計劃，且為我們提供解決方案的架構，更為我們整合了一些有挑戰性的遊戲軟體。」

- 服務業的資料庫管理員

有史以來最棒的超融合基礎架構

「Nutanix 提供最棒的超融合基礎架構！我已經使用該服務許多年，來協助管理整個虛擬環境，並同時監測服務和維護重要商業活動的連續性，困難之處在於其由共享資源的節點組成，但每個節點中都有磁碟、記憶體、CPU 和其他資源。」

- 醫療業的系統操作員

易於實施且不斷成長的產品

「這個產品和它的專業服務超出了我們的期待。我們仍然將 VMware 與 Nutanix 結合使用，但是從傳統的三層式架構系統到 Nutanix 的更換非常簡單。我們也使用了專業服務，在請專業人員到現場支援後，即使後續沒有他們的服務，我們也可以輕鬆地設置。該產品的效果很好，易於操作且非常直觀，Nutanix 持續在創新並整合與創建新產品。」

- 金融業的資訊科技經理

易於安裝且令人讚嘆的成長系統

「這是一個百分之百完整、效果很好的軟體。我們沒有任何使用上的問題，至今也沒有看到故障的地方。」

- 教育業的網路工程師

以客戶為中心是 Nutanix 的核心理念之一，公司連續六年獲得顧客忠誠度指標 90 分，以及獲得截至 2020 年第二季的 97％顧客留存率，使客戶滿意的承諾得到了認可。

隨著許多公司為遠端工作做準備，Nutanix 繼續為其全球近 16,000 個客戶（包括來自全球近 900 個企業的 2,000 位客戶）提供智慧、簡單、彈性的雲端軟體解決方案以及出色的客戶服務。該公司靈活、可擴展的超融合基礎架構解決方案提供了在不確定時期內所需的靈活性，可擴展性和性能，以及易於部署和管理的 Nutanix 產品。

更多 Nutanix 顧客評論請參考此處

* 評分和評論截至 2020 年 3 月 24 日。Gartner 的「客戶首選」包含了主觀意見、終端用戶的評論、評分，數據採用書面計算；它們既不代表 Gartner 或其分支機構的觀點，也不表示對其的認可。