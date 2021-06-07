線上台北電影節不延期 Netflix看不到歷屆得獎片LiTV全都有

受本土疫情影響，不少活動都取消或延後舉辦，其中，台北電影節將延至 9 月 23 日至 10 月 7 日舉辦。為了讓民眾待在家防疫時，也能在線上感受氛圍，台灣本土串流影音龍頭 LiTV 立視線上影視推出「台北電影節歷年必看得獎佳作」專題，讓影迷們可以在線上觀看連 Netflix 都沒有的本土電影，除了有本屆入圍的《消失的情人節》、《親愛的殺手》等最新作品，還可以回味過去大放異彩的佳作。

2021 年第 23 屆台北電影節原訂於 6 月 24 日至 7 月 10 日登場，因應防疫規定延後至 9 月 23 日至 10 月 7 日舉辦。LiTV 網羅台北電影節歷年入圍、得獎的精彩作品，包括去年拿下百萬首獎的《親愛的房客》，北影影帝莫子儀在劇中精采的演技，絕對值得拿下你的幾滴眼淚。

此外，榮獲國際新導演競賽觀眾票選獎及最佳新演員獎的《大餓》用幽默但寫實的劇情道出肥胖人士在社會上的困境，讓大眾感同身受；第 21 屆榮獲最佳配樂並且入圍最佳劇情長片等多項大獎的《灼人秘密》，由吳可熙、宋芸樺、夏于喬主演，揭露演藝圈背後的黑暗之處。

LiTV 指出，還有台灣電影圈前所未有的黑色喜劇《江湖無難事》，想感受無壓力，劇情卻又別出心裁的本土喜劇電影，絕對是首選；最噴淚的親情電影《老大人》，該片讓已故演員小戽斗拿下人生最後一座台北電影節最佳男主角，飾演女兒的黃嘉千感人細膩的精采表現也獲得女配角獎肯定，值得一刷在刷。

如果你喜歡恐怖電影，作為台灣最成功的商業恐怖電影系列之一《人面魚：紅衣小女孩外傳》，絕對不可不看，該片拿下台北電影節最佳剪輯獎，一路將觀眾帶入越來越深的恐懼之中，LiTV 還有完整《紅衣小女孩》系列三部曲，帶大家進入恐怖的魔神仔世界。

除了近期台北電影節精選片外， LiTV 更整理了台北電影節專屬台灣人共同回憶經典片單，國片長年票房紀錄保持人《海角七號》；2012 年台北電影獎開幕片《女朋友。男朋友》；經典國片《運轉手之戀》、《徵婚啟事》，回顧台北電影節 23 年，來自不同導演、不同劇組的諸多故事，或許帶給了很多人不同的人生啟發，同時，台北電影節也為諸多國際新銳導演，提供了進入華語市場的舞台和機會。

若想看台北電影節經典得獎影片，LiTV 立視線上影視目前正推出「隨選影片餐」，每月僅需 150 元，即可線上無限觀看超過 5 萬小時的電影、戲劇、兒童、動漫與綜藝等豐富內容，全家人想看的，在 LiTV 上都找得到。

