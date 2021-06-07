〈台股盤後〉鋼鐵航運熄火 生技、造紙接棒多頭 驚險守住萬七

台股今 (7) 日開高走低，早盤小漲 28 點後，在鋼鐵、航運股價轉弱的影響下，盤中指數一度下挫逾 300 點，摜破「萬七」關卡，不過隨著買盤逢低介入，權值股王台積電拉抬，造紙、生技助攻，跌幅收斂，終場下跌 63.5 點、收在 17083.91 點，守住「萬七」整數關卡，成交量小幅放大至 4892.89 億元。

儘管美股四大指數全數收紅，台股今天卻呈現欲振乏力的疲態，包括鋼鐵、航運股價早盤翻黑，資金改抱生技與造紙，但受電子、傳產、金融轉弱影響，削弱指數上攻力道，所幸台積電股價持穩，力保指數守住「萬七」關卡。

全球海運巨擘馬士基拋出「徵碳稅」議題，恐讓居海運價格再度飆漲，儘管運價消息漲價有望挹注大型航運商獲利，但受股價漲多影響，指標個股包括長榮、陽明、萬海貨櫃三雄股價同步拉回，慧洋 - KY、台航等也再賣壓狙擊下，終場大跌近 7%，股價雙雙走弱。

鋼鐵族群中，包括威致、海光、彰源、官田鋼、中鴻在賣壓出籠下，拖累股價重挫，其中海光、威致股價雙雙打入跌停鎖死，指標股中鋼盤中股價雖仍力守平盤，但終場仍遭賣壓襲擊，股價下跌近 2%，收在 37.3 元。

同為傳產股，造紙則逆勢抗跌，包括華紙、永豐餘盤中大漲逾 9% 直奔漲停關門，正隆、寶隆、榮成、士紙在買單追捧下，股價也分別有 2%~7% 不等的漲幅。

生技股中，高端疫苗今天苦吞第六根跌停，股價鎖在 207.5 元，超過 8000 張賣單高掛排隊等賣，但相較於高端疫苗的股價暴跌，包括 ABC-KY、亞諾法、台康生技、雃博、德英、立康、久裕、寶齡富錦、瑞基等 9 檔個股在資金熱捧下，股價紛紛攻上漲停板。

封測族群中，深陷染疫風暴的京元電股價不受衝擊，終場上漲近 2% 收在 42.5 元，同為 IC 封測廠的日月光投控、典範、欣銓、南茂盤中也分別有 2%~4% 的漲幅。

整體而言，台股在國內疫情衝擊下，部分族群受市場消息、漲多賣壓出籠，股價面臨拉回修正壓力，加上電子族群深陷染疫風暴，恐影響產能表現，短線難逃面臨震盪整理。