莫德納可能選在南韓設廠 生產mRNA疫苗原液

美國莫德納藥廠 (Moderna)(MRNA-US) 商務長 (CCO) 戈夫 (Corinne Le Goff) 表示，該公司正評估在南韓設廠生產 mRNA 疫苗原液的可能性。而在目前，只有瑞士龍沙製藥廠 (Lonza)(LONN-CH) 有取得莫德納的授權，在該公司的工廠生產 mRNA 疫苗原液。

莫德納商務長戈夫在接受《韓聯社》採訪時表示，莫德納正考慮在南韓當地設廠，以從事 mRNA 疫苗原液的生產。目前該公司有委託三星生物製劑 (Samsung Biologics)(207940-KR) 在南韓國內生產新冠疫苗，未來這兩家公司在研究領域方面也可能會有合作關係。

不過，戈夫也在訪談時指出，目前相關事項都還在評估階段，所有的可能性都會納入考量當中，也還不到指名南韓特定企業的階段。

戈夫表示截至目前，在莫德納的諸多評估當中，於南韓設廠生產 mRNA 只是可能的選項之一。如果到時候真的決定在南韓設廠，就需要有合作夥伴的協助，也會評估是否有必要與南韓政府進行合作等。

此外，戈夫提到莫德納南韓分公司的設立事宜，目前也正在進行當中。該公司已於 5 月 17 日的時候，在首爾中央地方法院完成「Moderna Korea Co., Ltd.」的公司登記手續。

戈夫強調，南韓除了具備良好能力，就進軍亞太市場而言、也具備著戰略上的重要地位。莫德納為了長期間在南韓推動業務，才決定在該國成立分公司。