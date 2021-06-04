研究：施打過兩次疫苗的年輕女性會產生較多抗體

《日本放送協會》(NHK) 週五 (4 日) 報導，日本千葉大學醫院的最新研究報告指出，針對從事醫療工作、也接受過兩次新冠疫苗接種的 1700 多人進行抗體數量調查後發現，年紀越輕的女性會產生更多抗體。不過目前還不清楚抗體數量與感染難易程度等的關係。

日本千葉大學為了在疫苗效果等進行研究、成立了「新冠肺炎疫苗中心」，而首次的研究成果也正式的對外公布。

根據院方的報告內容，針對 1770 多名已接受過兩次疫苗接種的醫療從事人員、在完成第二次接種後的兩週到一個月內，調查了新冠病毒的抗體數量後發現，幾乎全員體內的抗體數量都呈現大幅增加，證實疫苗確實有產生效果。

經過進一步分析後發現，在女性身上所產生的抗體數量、比起男性要來的更多，且觀察到，年紀較輕的女性身上、越能發現更多抗體。

具體而言，20 多歲女性的抗體數量、幾乎比 60 多歲的男性多出兩倍。

此外，「天天喝酒」的人與「一週喝兩三次」或「不喝酒」的人比較起來，也觀察到抗體數量偏少的現象，意味著飲酒習慣有可能影響到抗體數量的多寡。

但是，目前還不清楚抗體數量與感染的難易程度是否有關連性。

在「新冠肺炎疫苗中心」擔任副中心長一職的中島裕史教授表示，這項研究結果應該可讓民眾們放心接踵疫苗。