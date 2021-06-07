中菲行5月營收寫新猷 海運業績年增逾1倍

貨纜業者中菲行 (5609-TW) 今 (7) 日率先海空運業者公布 5 月合併營收，達 28.37 億元，月增 8.33%，年增 4.48%，再次寫下單月新高紀錄，其中，海運營收衝破 11 億元，年增達 103%，是主要成長動能。

中菲行累計前 5 月合併營收 123.5 億元，年增 37.24%，已逼近去年前 7 月的營收規模。

中菲行說明，5 月成長動能主要來自海運，海運業務 11.11 億元，年增 103.1%，占集團營業額 39.2%；而空運業務 16.14 億元，年減 20.1%，占營收比重下滑至 56.9%。

累計前 5 月，中菲行受惠於海空運運價持續處高檔，推升海運業務營收 51.18 億元，年增 88.3%，占比 41.4%，空運 66.94 億元，年增 16.2%，占比 54.2%。

由於中國深圳鹽田港塞港，加上傳統旺季腳步接近，市場一般預期，海運 6 月市況將較 5 月更熱，並於第三季再見到新一波旺季動能，而第四季又有空運旺季報到，中菲行下半年營運可望更加樂觀。

中菲行董事會已通過將於 7 月 9 日發放現金股利每股 5.2 元，另股票股利每股 0.8 元將提請股東常會決議後發放。