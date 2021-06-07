股匯脫鉤 台幣偏強升值8.6分衝破27.7元

台北股匯市今 (7) 日表現脫鉤，指數早盤一度漲逾 40 點，隨後因國內疫情不確定性高，加上製造業染疫，走勢壓抑翻黑，盤中跌點擴大至超過 250 點，不過，新台幣表現相當強勢，匯市開盤後衝破 27.7 元大關，最高來到 27.635 元，升值 8.6 分。

新台幣今日以 27.67 元、升值 5.1 分開出後，最高來到 27.635 元，升值多達 8.6 分，匯銀人士指出，匯市早盤最高已高於前一個交易日的高點，新台幣維持偏強整理態勢無虞，不過，隨著美國開始討論通膨議題，美元不容易續探低，新台幣前高 27.5 元應不容易突破。

早盤主要亞幣以新台幣升值近 0.3% 最為強勁，反觀泰銖貶幅 0.15% 上下，星元、日圓、人民幣等均維持狹幅偏弱整理，貶幅不到 0.1%，美元指數則反彈 0.656% 至 90.5。

央行外匯局局長蔡烱民日前指出，5 月以來整體資金移動還算是平衡，央行無明顯的調節。

法人分析，由於市場預料美國聯準會將討論縮減 QE，美元轉強，再加上台股逢 17300 點上方層層反壓，使短線陷入盤整，不過，新台幣偏強代表資金流入動能不弱，隨著 5 月營收陸續公布、季底投信作帳行情可期，後市仍偏多看待無虞。